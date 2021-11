COVID-19: Експериментално хапче намалява риска от тежко протичане с близо 90%

Е кспериментално противовирусно хапче срещу COVID-19 намалява хоспитализациите и смъртността с близо 90% при високорискови възрастни пациенти, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитираха данни от производителя "Пфайзер".

Така фармацевтичната компания се включва в конкуренцията за пазара в САЩ за първото лесно за употреба лекарство срещу коронавирусната инфекция.

Всички терапии срещу COVID-19, прилагани в САЩ сега, изискват венозно или инжекционно приложение. Хапчето срещу COVID-19 на "Мерк", което беше одобрено от Великобритания, се разглежда от американския регулатор.

Изследователи по целия свят търсят начини за разработване на таблетки срещу COVID-19,

които могат да бъдат приемани в домашни условия за облекчаване на симптомите, бързо възстановяване и с цел намаляване на натиска върху болниците и лекарите.

