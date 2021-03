Британски епидемиолог предрече на света години носене на маски

С оциалната дистанция и задължителното носене на маски могат да се превърнат в неразделна част от обществения живот в продължение на няколко години, предупреди Мери Рамзи, ръководител на отдела за имунизация на Агенцията за обществено здраве на Англия.

Според нея „хората вече са свикнали с тези ограничения и могат да живеят с тях, а икономиката може да функционират при тези правила“.

Според Рамзи властите трябва „много внимателно да оценят ситуацията, преди да премахнат каквито и да било ограничения“, а организирането на големи масови събития в бъдеще ще изисква внимателно наблюдение на ситуацията и създаване на ясни инструкции за спазване на сигурността.

„Така че бих казала, че, разбира се, ще отнеме поне няколко години, докато другите части на света достигнат същото ниво на ваксинация като нас, и нивата на заболеваемост спаднат навсякъде; само тогава всичко бавно и постепенно ще започне да се нормализира“, каза тя.

Меркел: Нова пандемия, вирусът е по-заразен и по-смъртоносен

В момента половината от цялото възрастно население на Обединеното кралство вече е получило първата доза от ваксината срещу COVID-19, като в събота бе поставен рекорд за най-много ваксинации за един ден. В този ден бяха направени общо 844 285 инжекции.

Masks and social distancing 'could last years', leading epidemiologist predicts https://t.co/jxZr4CxCkv