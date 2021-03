Меркел: Нова пандемия, вирусът е по-заразен и по-смъртоносен

Г ермания удължава сегашните строги мерки за борба с коронавируса до 18 април и призовава гражданите да останат по домовете си за пет дни по време на великденските празници. Това заяви канцлерката Ангела Меркел, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В преговори, продължили до късно тази нощ, Меркел убеди лидерите на 16-те провинции да се откажат от плановете за постепенно отваряне на икономиката, за каквото бе постигнато споразумение по-рано този месец. Причината е резкият скок в броя на инфекциите с коронавирус.

"Сега сме в много сериозна ситуация", каза тя пред журналисти на пресконференция и добави, че Германия е в надпревара с времето да ваксинира населението си срещу коронавируса.

В периода от 1 до 5 април ще бъдат затворени всички магазини, а само тези, продаващи хранителни стоки, ще имат право да отворят в събота, 3 април, предаде ДПА.

Германия започна предпазливо да отменя някои от ограниченията по-рано този месец. Но разпространението на по-заразни варианти на вируса доведе до скок на инфекциите, което породи опасения, че болниците ще бъдат скоро претоварени, ако не бъдат взети нови мерки.

Институтът за инфекциозни болести "Роберт Кох" съобщи вчера, че седемдневната заболеваемост на 100 000 души е 107, което е над прага от 100 души, при който интензивните отделения ще започнат да остават без свободни легла. Над 3000 души с КОВИД-19 са в интензивни отделения по данни от неделя.

"На практика имаме нова пандемия", заяви Меркел на пресконференцията.

"Имаме по същество нов вирус, очевидно от същия тип, но с напълно различни характеристики", каза тя и добави, че той е по-заразен и по-смъртоносен, предаде Асошиейтед прес.

