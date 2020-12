Бавария забрани алкохола, като част от по-строги мерки срещу коронавируса

Г ерманската провинция Бавария затегна мерките срещу разпространението на коронавируса, като от сряда ограничи възможността на хората да напускат домовете си и официално обяви „бедствена ситуация“. Забранява се и консумацията на алкохол на обществени места.

Досегашните мерки не са довели до намаляване в достатъчна степен на инфекциите в региона, заяви правителството на Бавария.

Според новите правила хората ще могат да напускат домовете си, само ако имат основателна причина. Списъкът с изключения е от 14 точки. Освен да ходят на работа, на лекар или да пазаруват хранителни стоки, на баварците ще бъде позволено да виждат хора в друго домакинство, да се грижат за нуждаещи се хора и домашни любимци, както и да излизат за коледни покупки.. Те ще могат също да присъстват на религиозни служби.

