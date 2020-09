Защо забраниха алкохола по време на пандемия

П андемията от новия коронавирус затвори хората по целия свят в продължение на месеци и създаде у мнозина притеснения за работните им места, както и за евентуални здравословни проблеми. Ясно е, че в подобни ситуации има хора, които посягат към алкохола. Проучване от април, цитирано от Би Би Си, показва, че 21% от британците са започнали да пият повече, след като са влезли в карантина, подобни са цифрите и в Канада.

В Южна Африка правителството въведе правила, които забраняват изцяло продажбата и транспорта на алкохол. Мотивите бяха, че болниците ще могат да поддържат повече легла за пациенти с Covid, ако има по-малко хора, приети заради заболявания или наранявания, свързани с алкохол. Тайланд и Индия също въведоха забрана за алкохола по време на кризата с коронавируса, а Кения забрани продажбите на алкохол в ресторантите.

Четиримесечната забрана в Южна Африка най-накрая бе отменена на 15 август - ход, който беше приветстван в страната, в която, според Световната здравна организация (СЗО), много хора злоупотребяват с алкохола. Консумацията на алкохол се е превърнала в начин на живот след апартейда, при който на чернокожите южноафриканци не беше позволено да пият.

Пияни по цял уикенд - в Южна Африка

Как се отрази забраната

Със сигурност алкохолната индустрия търпи удар. Лъки Нтаймен, ръководител на Асоциацията на търговците на алкохол, казва, че един милион души в Южна Африка имат работа, свързана с алкохолната индустрия. „Три процента от БВП на страната идва от алкохолната индустрия“, казва той и допълва, че друг ефект от забраната на алкохола е незаконната търговия на черния пазар. Това се случва в много страни, които са забранявали алкохола, като САЩ през 20-те и 30-те години на 20 в.. Така е и днес: някои щати в Мексико временно ограничиха алкохола по време на пандемията, което доведе до смъртта на хора, пили купен на черно алкохол, съдържащ метанол.

И все пак никой не отрича вредното въздействие на алкохола, дори и когато е купен законно. СЗО го определя като един от водещите рискови фактори за здравето в световен мащаб - алкохолът е причина за смъртта на 4,5 милиона души годишно. Южна Африка е сред страните с едни от най-високите в света нива на смъртност, вследствие на насилие или инциденти - всяка година над 14 000 души умират на пътя, 60 души са убивани всеки ден.

Бонгие Ндондо, изследовател, който се занимава със случаите на насилие над жени, казва, че много от нападенията са свързани с употреба на алкохол и че ограниченията по време на пандемията са имали положителен ефект върху обществото.

„Много жени, с които сме разговаряли, ни казват, че никога не са се чувствали по-добре, никога не са се чувствали по-сигурни". Според Ндондо много хора са доволни от забраната,а някои се пробуждат за това как може да изглежда страната без алкохол и „всички социални злини“, които идват с него.

Article broadly supports my estimation that we are saving ~15 lives every day from alcohol-related fatalities in South Africa as a result of ban on liqour sales in South Africa during #lockdownSA. "Covid-19 lockdown: alcohol ban halves violent death rates" https://t.co/hYmNXDPKE2