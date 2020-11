1 млн. души ваксинирани с експериментална ваксина в Китай

Б лизо милион души са взели експериментална ваксина срещу коронавирус, разработена от китайската компания Sinopharm, казаха от компанията, въпреки че все още не е предоставила никакви ясни клинични доказателства за ефикасност, съобщи АФП.

Китай дава експериментални ваксини Covid-19 на хора, включително държавни служители, студенти и основни служители, които се отправят в чужбина от юли.

Шефът на Sinopharm каза пред медиите тази седмица, че близо милион души досега са получили ваксината си за спешна употреба, въпреки че той не посочи конкретно число.

"Не сме получили нито един доклад за тежка нежелана реакция и само някои са имали някои леки симптоми", каза Лю Дзинчжен в интервю.

Китай се опитваше да разработи своята ваксина за новия вирус - който се появи за първи път в центъра на страната в края на миналата година - с четири ваксини, които сега са в последния етап на тестване.

Много от изпитанията се провеждат в чужбина, тъй като Китай до голяма степен постави вируса под контрол в своите граници.

Sinopharm тества две ваксини в последващ етап на изпитвания в страни, включително ОАЕ, Бахрейн, Египет, Йордания, Перу и Аржентина.

Тази седмица компанията заяви, че е "водеща в света във всички аспекти" на разработването на ваксини, макар и да не е предоставила клинични доказателства от текущи изпитвания.

Вместо това фирмата цитира анекдотични преживявания от тези, които са били ваксинирани, включително "строителния персонал, дипломатите и студенти", които според нея са посетили повече от 150 страни след ваксинация, без да са се заразили.

Nearly a million people in China have taken an experimental Covid-19 vaccine developed by Sinopharm, through the country's emergency use programme.



No serious adverse reaction has been reported, but clinical studies have yet to be completed to prove their safety and efficacy. pic.twitter.com/fXjkEoyllj