Силен имунен отговор при Оксфордската ваксина

О ксфордската коронавирусна ваксина показва силен имунен отговор при възрастни на 60 и 70 години, пораждайки надежди, че може да защити възрастовите групи, които са най-застрашени от вируса.

Изследователите казват, че заключенията от фаза 2, базирани на 560 здрави възрастни доброволци, са "окуражаващи", съобщава BBC.

Те също така тестват дали ваксината спира хората да разпространяват Covid-19 в разширени изследвания в трета фаза. Ранни резултати от този решаващ етап се очакват през следващите седмици.

