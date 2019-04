Б ританският парламент прие закон, целящ да принуди правителството да поиска от лидерите на ЕС нова отсрочка на Брекзит, за да се избегне развод без споразумение на 12 април, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Законът беше одобрен от Камарата на лордовете и Камарата на общините късно снощи.

Късно снощи Камарата на лордовете на британския парламент одобри проект на нормативен акт, който дава на парламента правомощията да проучи внимателно и дори да промени искането на Тереза Мей към ЕС за отсрочване на Брекзит до 30 юни, предаде Ройтерс.

Нормативният акт беше приет въпреки противопоставянето на опозицията да се дебатира по него. Миналата седмица го одобри и Камарата на общините. Нормативният акт отново бе върнат в Камарата на общините за по-нататъшно разглеждане с оглед да бъде финализиран и превърнат в закон, както се случи по-късно вечерта.

The House of Commons approves Lords Amendment 5 to the #EUWithdrawal5Bill by 390 votes to 81. This concludes debate on Lords amendments to the #EUWithdrawal5Bill. The Bill now awaits Royal Assent.