ЕП подкрепи отлагане на Брекзит

Р ъководителите на политическите групи в Европейския парламент днес са решили, че подкрепят искането на правителството в Лондон за нова отсрочка до оттеглянето на Великобритания от ЕС. Това се посочва в съобщение на ЕП.

Отбелязва се, че ЕП подкрепя отсрочка до 31 януари догодина или по-рано, в зависимост от това кога приключи ратификацията на споразумението за раздялата.

President Sassoli: “This extension will allow the UK to clarify its position and the EP to properly exercise its role”#https://t.co/TxSzqIrtcu