Зукърбърг: Белият дом ни крещеше заради ваксините

О снователят на Meta Марк Зукърбърг отправи серия тежки обвинения срещу администрацията на американския президент Джо Байдън. Зукърбърг бе гост в подкаста на Джо Роугън, където разговаряха близо три часа за най-различни теми, включително за рязката смяна в политиката на компанията, модерирането на съдържание, състоянието на ИТ сектора като цяло и др.

Зукърбърг изненадващо критикува администрацията на Джо Байдън и прехвърли голяма част от отговорността за строгото модериране на съдържанието на Белия дом. "По време на пандемията, хора на Байдън звъняха по телефона на нашия екип и му крещяха и дори псуваха, искайки да сваляме съдържание за ваксините", казва Зукърбърг.

Джо Роугън пита дали тези разговори са били записани. Зукърбърг отговаря, че не са, но има и имейли, които са в същия дух и те вече се разпространяват в интернет. "Стигнахме до ситуация, в която си казахме, че няма да сваляме неща, които са истина. После искаха да валяме меме на Леонардо ди Каприо как гледа в телевизор, на който вижда как след 10 години, само който има ваксина, ще може да купува нещо. Ние отказахме и казахме, че няма да сваляме хумор и сатира. В последствие Байдън каза пред журналисти, че така ние убиваме хора", коментира Зукърбърг. "Искаха да сваляме всякаква информация за странични ефекти на ваксините", допълва той.

Според него подобен натиск е имало и за много други теми от ежедневието и публичния дебат. Той казва, че се е получило ситуация, в която хората говорят по определени теми помежду си, но нямат възможност да го правят в социалната мрежа.

"Смятам, че голяма част от обществото стана... не знам правилната дума, но може би сякаш кастрирано или изнежено. В жиу-жицу има баланс на енергията, който смятам, че е много здравословен и правилен. Именно по този начин намирам удоволствие във всичко, което правя и мога да изразявам себе си. Хората мислят, че като ръководиш голяма компания трябва да си безскрупулен и да мачкаш конкуренцията. И когато ме виждат да участвам в спортните състезания, смятат, че това съм истинският аз. Мисля, че и корпоративният свят е културно кастриран", коментира Зукърбърг.

Той изтъква, че е израснал с три сестри, няма братя и самият той има три дъщери. "Обграден съм от жени през целия си живот", допълва Зукърбърг. Казва го в контекста, че знае разликата между мъжественост, женственост и отиването в едната или другата крайност.

"Има мъжествена енергия, която е добра. В обществото има много от нея, но корпоративната култура се опитва да избяга от нея. Има нещо добро във всички форми на енергия. И смятам, че култура, която почита агресията малко повече, има своите положителни ползи", казва Зукърбърг. Допълва, че има предвид бойните спортове.

И не пропуска да подчертае, че не гледа на нещата само от своите очи: "Ако си жена и влизаш в нова компания, вероятно се усеща твърде много мъжественост. И там няма достатъчно от натуралната енергия, която ти носиш. И затова вероятно се чувстваш сякаш всичко е настроено срещу теб. Това не е добре, защото искаме и жените да успяват и да има компании, които отключват стойността на всеки, без значение от произхода и пола му".

