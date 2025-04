Живеем ли в Матрицата? Учен твърди, че Вселената всъщност е холограма

Т ова може да звучи като необичаен сюжет на зле замислен научнофантастичен филм. Но някои учени твърдят, че човечеството, Земята и всичко останало във Вселената всъщност са част от гигантска холографска проекция, пише Daily Mail.

Макар че това може да звучи твърде познато на феновете на „Матрицата“, тази смела идея може да реши някои от най-сложните въпроси на физиката.

От това какво се случва, ако паднете в черна дупка, до това как е изглеждала Вселената непосредствено след Големия взрив, мисленето за нас като за холографски образ може да даде отговор.

Според професор Марика Тейлър, физик теоретик от университета в Бирмингам, Вселената всъщност е двуизмерна.

Въпреки това, точно както когато гледате 3D филм на плосък екран, изображенията върху тази двуизмерна повърхност изглеждат дълбоки поради начина, по който се прожектират върху нея.

Така че, макар да виждате света около вас като сложна триизмерна структура, професор Тейлър твърди, че това е само илюзия.

Това не означава, че животът ни или Вселената са по-малко реални, но означава, че космосът може да е много по-странно явление, отколкото сме смятали досега.

Какво представлява теорията за холографската вселена?

Когато си мислите, че Вселената е холограма, може би си представяте прожектираните образи от „Междузвездни войни“.

Въпреки че това е правилната основна идея, тя не е съвсем същия тип холограма, за която мислят физиците.

Идеята, че Вселената е холограма, няма нищо общо със светлината или проекторите, както може да се предположи от името.

На научен език холограмата е двуизмерна повърхност, която изглежда, че има трето измерение - като холографските изображения върху някои кредитни карти.

Тъй като холограмите изглеждат триизмерни, можете да се движите около тях и да виждате различни части от изображението, сякаш там има истински обект.

Въпреки това, ако протегнете ръка, за да докоснете една от тях, ръката ви ще намери само плоска повърхност.

What I've been writing in detail in the books for a quarter of a century: 'Are we living in the Matrix? Scientist claims the universe is really a HOLOGRAM.' Exactly.

But let's focus on Trump v Harris - that'll sort it, right? https://t.co/SArJELjzSG pic.twitter.com/fkkscMkOso