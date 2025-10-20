Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Microsoft подобрява изживяването с Windows 11 с пакет от нови функции и подобрения. Те трябва да затвърдят статута на всеки компютър като компютър с изкуствен интелект, в основата на който е Copilot. Тези актуализации са насочени към повишаване на производителността, повишаване на сигурността, подобряване на достъпността и осигуряване на безпроблемно игрово изживяване.

Обновленията са отделни от обявеното по-рано, че Windows 11 ще се стреми да превърне всички компютри в AI компютри. Най-новата версия на Windows 11 добавя мощни функции с изкуствен интелект директно в познатия File Explorer. Потребителите вече могат да взаимодействат по-задълбочено с файловете си чрез нови действия с изкуствен интелект, достъпни чрез клик с десен бутон.

Едно от най-видимите подобрения идва във File Explorer. Сега можете да щракнете с десния бутон на мишката (или да натиснете Shift + F10) върху поддържаните файлове и да изберете AI Actions – редактиране на изображения, обобщаване на документи или други контекстно-зависими операции директно от контекстното меню.

За документи в OneDrive или SharePoint, потребителите на Microsoft 365 могат също да използват действието „Обобщаване“, за да генерират бързи обобщения, без да отварят файла. Освен това, за бизнес и образователни потребители, изгледът „Дейност“ на File Explorer вече показва карти „Хора“, свързани с акаунти в Microsoft 365, което улеснява виждането кой е свързан с даден файл и как.

Изживяването с уиджетите в Windows 11 също получава обновяване. Каналът на Discover вече е по-визуално привлекателен и включва истории, подбрани от Copilot, комбинирайки резюмета, изображения и видео съдържание от надеждни източници. Уиджетите вече могат да имат множество табла за управление за по-добра организация, а джаджите на заключения екран са по-персонализирани – потребителите могат да добавят, премахват, пренареждат елементи като „Време“, „Спорт“, „Списък за наблюдение“ и други.

За геймърите, Gaming Copilot е безпроблемно интегриран в Game Bar. Този личен геймърски помощник може да бъде достъпен чрез пряката комбинация Windows + G и е предназначен да помогне на играчите да преодолеят препятствията по-бързо. Потребителите могат да използват гласов режим, за да говорят директно с Copilot за помощ по време на игра, препоръки или информация за постижения и история на играта. Други подобрения в игрите включват инструмент за индикатор за качество на мрежата (NQI) за наблюдение и отстраняване на проблеми с облачните игри и по-добро управление на несинхронизирани запазени игри на различни устройства в приложението Xbox за PC.

По отношение на сигурността, Windows 11 получава множество подобрения: защита на самоличността, по-добър контрол на приложенията и драйверите, мерки против фишинг и части от ядрото, пренаписани в Rust, за да се намали уязвимостта към повреда в паметта. Windows Hello получава визуално обновяване и вече автоматично приоритизира най-добрия метод за удостоверяване (лице, пръстов отпечатък, ПИН). Също така, интеграцията с мениджър на пароли ви позволява да използвате мениджъри на идентификационни данни (като 1Password) за удостоверяване с парола чрез Windows Hello.

По отношение на промените в потребителския интерфейс: часовникът в центъра за известия вече показва секунди (по избор), центърът за известия се появява на вторични монитори, контекстните менюта на File Explorer получават разделителни линии, изскачащите прозорци с индикатори за хардуер (сила на звука, яркост и др.) могат да се преместват, а клавишните комбинации вече поддържат вмъкване на едно/дълго тире. Диалоговите прозорци (за актуализации, активиране, грешки) са модернизирани и повече стари настройки от контролния панел мигрират в опростения потребителски интерфейс с настройки.

Всички тези функции са част от Windows 11 версия 25H2, която вече е достъпна чрез Windows Update (ако вашият компютър отговаря на изискванията). Microsoft предупреждава, че разпространението е поетапно и наличността може да варира в зависимост от устройството, региона или абонаментите (особено за функции с изкуствен интелект).

