Технологии

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Според Microsoft най-новите актуализации ще направят платформата още по-желана

Мартин Дешев Мартин Дешев

20 октомври 2025, 07:18
Windows 11 става по-интуитивен и надежден
Източник: Microsoft

Microsoft подобрява изживяването с Windows 11 с пакет от нови функции и подобрения. Те трябва да затвърдят статута на всеки компютър като компютър с изкуствен интелект, в основата на който е Copilot. Тези актуализации са насочени към повишаване на производителността, повишаване на сигурността, подобряване на достъпността и осигуряване на безпроблемно игрово изживяване. 

Обновленията са отделни от обявеното по-рано, че Windows 11 ще се стреми да превърне всички компютри в AI компютри. Най-новата версия на Windows 11 добавя мощни функции с изкуствен интелект директно в познатия File Explorer. Потребителите вече могат да взаимодействат по-задълбочено с файловете си чрез нови действия с изкуствен интелект, достъпни чрез клик с десен бутон. 

Едно от най-видимите подобрения идва във File Explorer. Сега можете да щракнете с десния бутон на мишката (или да натиснете Shift + F10) върху поддържаните файлове и да изберете AI Actions – редактиране на изображения, обобщаване на документи или други контекстно-зависими операции директно от контекстното меню. 

За документи в OneDrive или SharePoint, потребителите на Microsoft 365 могат също да използват действието „Обобщаване“, за да генерират бързи обобщения, без да отварят файла. Освен това, за бизнес и образователни потребители, изгледът „Дейност“ на File Explorer вече показва карти „Хора“, свързани с акаунти в Microsoft 365, което улеснява виждането кой е свързан с даден файл и как.

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та 

Изживяването с уиджетите в Windows 11 също получава обновяване. Каналът на Discover вече е по-визуално привлекателен и включва истории, подбрани от Copilot, комбинирайки резюмета, изображения и видео съдържание от надеждни източници. Уиджетите вече могат да имат множество табла за управление за по-добра организация, а джаджите на заключения екран са по-персонализирани – потребителите могат да добавят, премахват, пренареждат елементи като „Време“, „Спорт“, „Списък за наблюдение“ и други. 

За геймърите, Gaming Copilot е безпроблемно интегриран в Game Bar. Този личен геймърски помощник може да бъде достъпен чрез пряката комбинация Windows + G и е предназначен да помогне на играчите да преодолеят препятствията по-бързо. Потребителите могат да използват гласов режим, за да говорят директно с Copilot за помощ по време на игра, препоръки или информация за постижения и история на играта. Други подобрения в игрите включват инструмент за индикатор за качество на мрежата (NQI) за наблюдение и отстраняване на проблеми с облачните игри и по-добро управление на несинхронизирани запазени игри на различни устройства в приложението Xbox за PC.

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

По отношение на сигурността, Windows 11 получава множество подобрения: защита на самоличността, по-добър контрол на приложенията и драйверите, мерки против фишинг и части от ядрото, пренаписани в Rust, за да се намали уязвимостта към повреда в паметта. Windows Hello получава визуално обновяване и вече автоматично приоритизира най-добрия метод за удостоверяване (лице, пръстов отпечатък, ПИН). Също така, интеграцията с мениджър на пароли ви позволява да използвате мениджъри на идентификационни данни (като 1Password) за удостоверяване с парола чрез Windows Hello.

Microsoft слага официален край на Windows 10

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

По отношение на промените в потребителския интерфейс: часовникът в центъра за известия вече показва секунди (по избор), центърът за известия се появява на вторични монитори, контекстните менюта на File Explorer получават разделителни линии, изскачащите прозорци с индикатори за хардуер (сила на звука, яркост и др.) могат да се преместват, а клавишните комбинации вече поддържат вмъкване на едно/дълго тире. Диалоговите прозорци (за актуализации, активиране, грешки) са модернизирани и повече стари настройки от контролния панел мигрират в опростения потребителски интерфейс с настройки.

Как да търсим още по-ефективно в Google

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Всички тези функции са част от Windows 11 версия 25H2, която вече е достъпна чрез Windows Update (ако вашият компютър отговаря на изискванията). Microsoft предупреждава, че разпространението е поетапно и наличността може да варира в зависимост от устройството, региона или абонаментите (особено за функции с изкуствен интелект). 

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Microsoft Windows 11 операционна система софтуер технологии киберсигурност интернет
Последвайте ни
Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

pariteni.bg
Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп към Зеленски: Или приемате&nbsp;условията на Путин, или той ще ви унищожи</p>

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Свят Преди 55 минути

Предупреждението на американския държавен глава е станало по време на срещата между двамата в Белия дом в петък

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Свят Преди 1 час

"Това беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха", заяви президентът на САЩ

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

България Преди 2 часа

Кой е свети Артемий и защо ни пази от болести

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Свят Преди 9 часа

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 9 часа

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Свят Преди 11 часа

Това става „в съответствие с указанията на политическото ръководство“

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

България Преди 12 часа

След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият извършител е бил задържан

Край на изборния ден в Северна Македония

Край на изборния ден в Северна Македония

Свят Преди 12 часа

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели убедително изборите според предварителните резултати

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

България Преди 13 часа

Караджов: Ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

България Преди 13 часа

Ташева си е отишла след кратко боледуване

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

България Преди 14 часа

Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

България Преди 14 часа

Скандалът с „Мис Пазарджик“ е поредният в града след изборите за общински власти там

Защо македонски депутат отрича българските си корени

Защо македонски депутат отрича българските си корени

България Преди 15 часа

Миле Лефков от ВМРО-ДПМНЕ въвлече българските служби в операция за дискредитиране на Северна Македония

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Свят Преди 16 часа

Той също така отчете постиженията на украинските войници през последните седмици

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 20 - 26 октомври: Време за подредба и стабилност

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 20 - 26 октомври

Edna.bg

Мустафа Сангаре май се прости със запазената си марка

Gong.bg

Изненада! Мароко пренаписа историята и е новият световен шампион за (видео + снимки)

Gong.bg

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол е негов връстник

Nova.bg

Приятел на загиналите младежи край Созопол: Последните ми думи към Йордан бяха „Карай внимателно”

Nova.bg