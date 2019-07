Т рудните дни за ИТ гигантите и техните отношения с политиците продължават. Във вторник американският президент Доналд Тръмп обяви, че иска правителството да разглежда отношенията на Google с Китай поради опасения за националната сигурност. По-късно през деня представител на компанията беше на излушване и в американския Сенат по темата, съобщава в. The Wall Street Journal.

Всичко започна след като през почивните дни милиардерът Питър Тийл, който е и член на борда на директорите на Facebook, обяви, че Google работи с китайското правителство по различни проекти, но не и с американското. Той поиска американските институции да разследват Google заради това. Според Тийл това е на ръба на предателството.

В понеделник Тийл обяви в интервю за Fox News, че има голяма вероятност агенти на Китай да са инфилтрирали Google по време на работат апо общия им проект. Милиардерът обаче не даде конкретни доказателства за твърдението си.

Във вторник Доналд Тръмп обяви, че след като милиардерът-инвеститор иска това, значи има защо. "Той е чудесен и бирлянтен човек, който познава темата по-добре от когото и да е друг. Администрацията на Тръмп ще се заеме!", обяви американският президент в Twitter.

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look!