САЩ разследват платформите на Meta, ето защо

А мериканските власти разследват Meta заради ролята ѝ в незаконната продажба на лекарства, съобщи "Уолстрийт Джърнъл".

Позовавайки се на документи и близки до случая, американският бизнес всекидневник твърди, че прокурорите в южния американски щат Вирджиния проверяват дали платформите на компанията за социални медии улесняват и печелят от незаконната продажба на лекарства.

🚨Meta under scrutiny! 🔎 US prosecutors investigate possible links to illegal drug sales on #Facebook platforms. #Meta #DrugInvestigation #SocialMedia Read more below 👇🏻 https://t.co/QDLSvMwvS3

Според копия на призовки, прегледани от "Уолстрийт джърнъл", прокурорите са поискали данни за "нарушаващо правилата за съдържание, свързано с лекарства, в платформите на Meta и/или незаконна продажба на лекарства чрез платформите на Meta".

Администрацията по храните и лекарствата (FDA) помага в разследването, съобщава вестникът.

"Продажбата на забранени лекарства е в разрез с нашите политики и ние работим, за да открием и премахнем това съдържание от нашите услуги", заяви Meta в изявление за вестника, като добави, че "активно сътрудничи" с правоприлагащите органи, за да помогне в борбата с продажбата на забранени вещества.

The opioid epidemic is a major public health issue that requires action from all parts of US society. That’s why @Meta has joined the Alliance to Prevent Drug Harms alongside the @StateDept @UNODC & @Snapchat to help disrupt the sale of synthetic drugs online + educate users…