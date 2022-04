Полицаи в Сан Франциско спряха автомобил без шофьор

П олицията в Сан Франциско неотдавна се оказала изправена пред безпрецедентен проблем, когато неин служител спрял автомобил, движещ се без включени фарове през нощта и той се оказал автономен, предаде АФП.

Видео от инцидента, заснето от минувач, се споделя толкова много в социалните мрежи, че компанията "Круз", която притежава автомобила, обясни случилото се в Twitter.

🚨🇺🇸Meanwhile in San Francisco police stopped a self driving car that was literally driving by itself, without anyone inside. pic.twitter.com/OezLK8cXVm

"Автономният ни автомобил дава предимство на полицейския, след това спира на най-близкото възможно място, когато му е даден знак "стоп", обяснява говорител на компанията в коментар към видеото, споделено от журналист.

"Служител на реда се свърза с "Круз" и акт не е съставен", добавя компанията.

На видеото наистина се вижда как полицай се доближава до прозореца на колата откъм водача, докато минувачи се смеят, а някой възкликва: "Вътре няма никой! Ама че работа!". След това автономният автомобил потегля отново, за да спре малко по-далече след светофара.

What happens when a driverless vehicle is pulled over by police? Officers in San Francisco recently found out during a confusing interaction with a self-driving car. pic.twitter.com/PCtfhqfsWV

"Полицаите се свързаха с операторите на автомобила без шофьор . . . Екипажът по поддръжката пое контрола му", уточнява говорител на полицията.

От "Круз" потвърдиха фактите и обясниха, че фаровете не са били включени заради човешка грешка.

The autonomous Chevy Bolt from San Francisco’s Cruise was stopped by a traffic cop for failing to have its headlights on.



Experts said the incident showed that autonomous-car companies still have a way to go in figuring out human-robot interactions. https://t.co/M2qZ9txnDu