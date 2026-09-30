Свят

Видео показва последните часове на Пресли Гербер от рехабилитационния център преди смъртта му

27-годишният модел почина от предполагаемо предозиране в луксозен център за възстановяване. Появиха се кадри, заснети от самия него малко преди трагедията, докато семейството му се опитва да се справи с неописуемата загуба

Стела Христова Стела Христова

30 септември 2026, 10:00
Видео показва последните часове на Пресли Гербер от рехабилитационния център преди смъртта му
Пресли Гербер   
Източник: Getty

Т рагичните последни моменти на Пресли Гербер в рехабилитационния център, малко преди той да си отиде от този свят на 27-годишна възраст, са заснети във видео, получено ексклузивно от Page Six.

На кадрите покойният син на Ранде Гербер и Синди Крауфорд се заснема сам в центъра „Resolutions Living“ в Санта Моника, Калифорния, вечерта преди да почине от вероятна свръхдоза.

В клипа Пресли носи бял потник, сребърна верижка и черни очила, като ясно се виждат и отличителните му татуировки по шията. Той започва да снима вътрешността на помещението, в което пребивава - стая с няколко легла и балкон с изглед към поддържания двор на имота и градския хоризонт.

Два независими източника потвърждават пред Page Six, че видеото е заснето в събота вечер. Представител на семейство Гербер не отговори на запитването за коментар.

Моделът почина на 20 септември по време на престоя си в луксозния център за възстановяване, оценяван на 7,7 милиона долара. Заведението разполага с киносалон, фитнес зала, панорамна гледка към града и близките планини, както и с професионална кухня, където шеф-готвачи приготвят храната за обитателите.

Според официалния уебсайт на центъра пациенти участват в „трифазна програма за възстановяване“, включваща поставяне на цели, доброволчество и упражнения за изграждане на характера.

Запознати разкриват пред Page Six, че Пресли се е настанил в заведението в същия уикенд, в който е настъпила смъртта му. От прихванат аудиозапис на диспечерите става ясно, че спешните екипи са реагирали на сигнал за „сърдечен арест“ и „предозиране“.

Друг източник споделя, че в дните преди трагедията Пресли „изглеждал неадекватен“ и „не бил себе си“.

След като новината за смъртта му стана публична, говорител на семейството призова за уважение към личното им пространство в този изключително труден и болезнен момент.

Източник на Page Six съобщава, че сестра му, Кая Гербер, трудно приема загубата поради изключително силната си връзка с него.

„Кая и Пресли бяха безумно близки. Не знам как ще продължи без него“, споделя той. „Те бяха много повече от брат и сестра. Тя е съкрушена, бяха най-добри приятели.“, казва още.

Друг близък до семейството допълва, че майка му е пълна с скръб и е неутешима след загубата на единствения си син.

„Бяха изключително близки. Това, което се виждаше в публичното пространство, не беше само за пред камерите. Те бяха наистина сплотено семейство. Синди е напълно съкрушена.“, допълва той.

По първоначални данни Пресли е бил кремиран, като семейството възнамерява да съхранява праха му в дома си в Малибу. Ранде и Синди преминават през труден емоционален период, докато организират възпоменателната служба.

„Основният им приоритет е събитието да остане изцяло лично, без присъствието на медии или папараци“, посочва източник пред списание People.

Официалната причина за смъртта все още не е оповестена.

Пресли се бореше с опиоидна зависимост в продължение на години. Той премина и през тежки епизоди на депресия, а през 2018 г. беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние, за което получи три години пробация. През цялото това време Синди Крауфорд бе плътно до сина си и му оказваше безрезервна подкрепа.

„Синди беше изключително отдадена на отглеждането на Кая и Пресли“, разкрива източник от обкръжението им. „Тя никога не пропускаше училищно събитие и следеше абсолютно всичко около тях. Сигурен съм, че е направила всичко възможно той да постъпи в най-добрия център за рехабилитация. Тя беше точно такъв родител.“, казва още източникът.

Редактор: Стела Христова
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