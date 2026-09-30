Булгаргаз готви по-висока цена на газа, КЕВР се противопостави

„Булгаргаз“ ще поиска по-висока от първоначално заявената цена на природния газ за октомври, но Комисията за енергийно и водно регулиране настоява предложението да не бъде увеличавано.

По време на откритото заседание на КЕВР Людмила Витанова, ръководител на отдел „Цени, пазарни анализи и ценообразуване“ в „Булгаргаз“, съобщи, че дружеството ще внесе окончателното си предложение на 1 октомври и то ще бъде за 44,40 евро за мегаватчас.

Първоначално „Булгаргаз“ поиска 44,08 евро за мегаватчас, което представляваше увеличение от 5,96% спрямо цената за септември от 41,60 евро за мегаватчас.

Причината за новата корекция е поскъпването на природния газ на хъба TTF в Нидерландия. По думите на Витанова това движение не е било включено в първоначалното заявление.

КЕВР настоява цената да остане 44,08 евро

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски се противопостави на новото увеличение и настоя „Булгаргаз“ да запази първоначално предложената цена.

Според него, ако по-високите стойности на TTF налагат корекция, от ценовия микс трябва да бъдат извадени по-скъпите количества природен газ, включени в първоначалното заявление. Така ефектът от движението на европейския газов пазар може да бъде смекчен и цената да остане 44,08 евро за мегаватчас.

Младеновски предупреди, че ако „Булгаргаз“ все пак предложи по-висока цена, регулаторът няма да я утвърди в този размер.

„Ако не, ние ще трябва да коригираме цената, тъй като мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е неприемливо“, заяви председателят на КЕВР.

Той посочи още, че цените на природния газ за сектор „Топлоенергетика“ през настоящия регулаторен период се движат над прогнозите на комисията, а тенденциите за зимните месеци са притеснителни.

Булгаргаз ще разчита на запасите за зимата

По време на заседанието членът на КЕВР Таско Ерменков постави въпроса как могат да се развият цените през следващите месеци, когато потреблението и заявките за природен газ традиционно нарастват.

При по-голямо потребление намалява относителният дял на по-евтиния азерски газ в общия микс, което оказва натиск върху крайната цена.

Людмила Витанова обясни, че през зимата „Булгаргаз“ ще разчита и на количествата, натрупани през летните месеци, което би трябвало да има смекчаващ ефект върху цената.

Тя обаче не се ангажира с конкретни нива за следващите месеци, тъй като все още няма подадени заявки за зимния период, а цената зависи в значителна степен от заявените количества.

Окончателната цена става ясна на 1 октомври

КЕВР ще проведе закрито заседание на 1 октомври, на което ще утвърди окончателната цена на природния газ за месеца.

За септември регулаторът определи цена от 41,60 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп и пренос, акциз и ДДС.

Определяната от КЕВР цена е основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.