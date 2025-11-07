Обвиниха Meta, че е печелила милиарди от измамни реклами

Н овооткрити вътрешни документи предизвикаха сериозни дебати: според тях Meta е разчитала в голяма степен на измамни реклами – включително инвестиционни схеми, забранени медицински продукти и други, за да финансира огромните си инвестиции в изкуствен интелект. Разкритията, съобщени за първи път от Reuters и подробно описани от Ars Technica, изобразяват компания, която е гледала настрани високорисковите рекламодатели, защото те са били твърде доходоносни, за да бъдат затворени. Твърдение, което Meta категорично отрича.

Според документите, Meta е изчислила вътрешно, че около 10% от приходите ѝ за 2024 г., т.е. приблизително 16 милиарда долара, идват от „високорискови“ измамни реклами. Тези реклами са се появявали на всички платформи на Meta (Facebook, Instagram и WhatsApp) и в много случаи системите за прилагане на правилата на Meta са сигнализирали за подозрителни рекламодатели, но са действали само когато сигурността на измамата е надвишила 95%. За други, вместо да ги блокира, компанията им е начислявала по-високи наказателни такси за реклами, увеличавайки максимално приходите, като същевременно е запазвала правдоподобна възможност за отричане.

В доклада се твърди също, че Meta е позволила на някои рецидивисти със стотици „наказания“ да продължат да рекламират. Вътрешно компанията признава, че нейните алгоритми за персонализиране на рекламите са усилвали тези измами, насочвайки се към потребители, които е най-вероятно да кликнат и да генерират печалба. Meta изчислява във вътрешните документи, че нейните платформи показват 15 милиарда „високорискови“ измамни реклами всеки ден, заедно с допълнителни 22 милиарда „органични“ опити за измама (неплатени) в потребителската ѝ база.

Част от тези приходи от реклама изглежда са подпомогнали бързото разширяване на Meta в областта на изкуствения интелект. Вътрешните документи за планиране съобщават, че Meta е била предпазлива по отношение на прилагането на по-строги мерки срещу измамните рекламодатели от страх да не намали средствата, налични за нейната инфраструктура с изкуствен интелект, която изисква огромен капитал.

Meta категорично се противопостави на твърденията. В изявление говорителят Анди Стоун определи документите, като предлагащи „селективна гледна точка, която изкривява подхода на Meta към измамите“. Макар да признава, че оценката за приходите от 10% е резултат от вътрешни прогнози, Стоун настоява, че числото е „приблизително и прекалено приобщаващо“. Той твърди, че по-прецизна вътрешна оценка би дала значително по-ниска сума.

Стоун подчертава усилията на Meta за борба с измамите, като казва, че през последните 18 месеца компанията е намалила докладваните от потребители измамни реклами с 58% и само през 2025 г. е премахнала над 134 милиона броя измамно рекламно съдържание от всичките си платформи. Той също така защити стратегията на Meta за управление на риска, заявявайки, че компанията си е поставила цели за ограничаване на рекламните измами, като същевременно запазва инвестициите си в изкуствен интелект, дори когато балансира правоприлагането с бизнес реалността.

