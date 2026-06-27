Технологии

Новото поколение телевизори издига реализма на нови нива

Технологията има различни имена: Micro RGB, True RGB или други, в зависимост от производителя и подхода му. Но като цяло основата е сходна: нов начин за създаване на изображения с голяма прецизност, много повече детайли и реалистични цветове

Мартин Дешев Мартин Дешев

27 юни 2026, 07:01
Новото поколение телевизори издига реализма на нови нива
Източник: Samsung

П роизводителите на телевизори от години преследват една цел: да създадат дисплей, който съчетава перфектното черно и прецизността на пикселите на OLED с изключителната яркост и издръжливост на LCD-базираните технологии. Сега индустрията вярва, че може би най-накрая ще се доближи до този идеал с появата на ново поколение дисплеи, известни като Micro RGB – или True RGB в терминологията на Sony. 

Технологията бързо се превърна в едно от най-обсъжданите развития в телевизионната индустрия, като Samsung, Sony и LG представиха свои интерпретации на концепцията. Обещанието е амбициозно: реализъм, подобен на OLED, яркост на Mini LED и безпрецедентна точност на цветовете и детайлите, всичко това в един дисплей.

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Традиционните LCD телевизори използват бяла подсветка, комбинирана с цветни филтри, за да произведат червени, зелени и сини тонове. Дори усъвършенстваните Mini LED телевизори все още разчитат на този принцип. Micro RGB използва различен подход, като заменя традиционната бяла подсветка с индивидуално контролирани червени, зелени и сини микро-LED източници на светлина. Това елиминира нуждата от конвенционални цветни филтри и позволява на дисплея да генерира цветове по-директно и по-прецизно.

Източник: LG

LG навлезе на сцената със своя LG Micro RGB evo дисплей, който умело прилага тринадесет години опит в производството на OLED директно в категорията RGB. Основната иновация се състои в използването на прецизност с OLED ниво за индивидуално модулиране на всеки отделен независим RGB LED елемент. Този хибриден подход позволява на флагманския 100-инчов модел MRGB95B да постигне сертифицирано в индустрията 100% покритие на цветовите спектри BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. В комбинация с матрицата си „Micro Dimming Ultra“, контролираща над хиляда локални зони на затъмняване, той разкрива фини детайли в сенките и оптимизира още повече HDR видеото.

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Samsung пое по различен, ултра-премиум път, като въведе микро-LED елементи с размери под 100 микрометра. Чрез използването на отделни червени, зелени и сини диоди, Samsung напълно елиминира традиционната бяла подсветка и слоевете цветни филтри. Тази директно излъчваща структура осигурява силна яркост, "безкраен" контраст и 100% точност на цветовете. Начело с 65-инчовия модел R95H 4K Vision AI, Samsung разгръща технологията в широк мащаб, предлагайки размери от 55 инча до 130 инча. 

Източник: Sony

Sony пък разчита на близо две десетилетия интензивни изследвания, за да захранва новите си серии BRAVIA 9 II и BRAVIA 7 II. Подходът „True RGB“ на Sony използва RGB Backlight Master Drive Pro, усъвършенстван алгоритмичен процесор, който независимо управлява едновременно клъстери от червени, зелени и сини светодиоди. Тази архитектура отключва най-големия обем на цветовете. Вместо да се състезава единствено за броя на зоните, Sony се фокусира силно върху реализма. Нейните премиум модели дебютират ново покритие на екрана без отблясъци собствена разработка и с ниско отразяване, което поддържа дълбоки, мастилено черни тонове дори в осветени от слънцето помещения. Размерите варират от универсалните 50 инча до 115 инча.

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Привлекателността на новата технология е разбираема. OLED телевизорите остават еталон за нива на черно, защото всеки пиксел излъчва собствена светлина и може да се изключи напълно. OLED панелите обаче все още се сблъскват с ограничения в пиковата яркост и могат да бъдат по-податливи на т.нар. прегаряне при задържане на статично изображение за дълги периоди.

Мини LED телевизорите могат да станат изключително ярки, но понякога се затрудняват с прецизността на цветовете и локалното затъмняване. Micro RGB се стреми да преодолее и двете предизвикателства. 

Това, което прави технологията особено вълнуваща, е нейният потенциал за реализъм. Чрез директно контролиране на червената, зелената и синята светлина, производителите могат да постигнат по-фин контрол върху светлите зони, сенките и преходите между цветовете. Тоновете на кожата, залезите, отраженията и фините текстури могат да изглеждат по-естествени и реалистични, отколкото при предишните поколения LCD телевизори.

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Въпреки че и трите производителя споделят общата цел за реализъм, техните реализации подчертават различни философии. Samsung разчита на физическа миниатюризация, като използва микро-светодиоди, за да замени остарелите LCD компоненти. LG използва хибридна система, използвайки своя OLED опит, за да организира плътен, многозонов LED фон. Sony се осланя на опит от обработката, използвайки своите алгоритми, за да балансира многоцветните светодиоди, като същевременно оптимизира реалните условия на гледане с усъвършенствани физически филтри против отблясъци.

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Очакванията обаче са огромни. На потребителите се обещават най-добрите качества, съизмерими с OLED и Mini LED в един екран. Изпълнението на това обещание ще изисква тези нови дисплеи да се отличават не само в шоурумите, но и в реални условия. Ако технологията оправдае потенциала си, Micro RGB и True RGB биха могли да се превърнат в следващата голяма еволюция в телевизионните дисплеи. За първи път от години индустрията може би е намерила истински претендент за титлата най-реалистична телевизионна технология, създавана някога – дисплей, способен да доближи зрителите до това да виждат съдържанието точно както са го замислили създателите му.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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