Нова кредитна програма за Украйна: МВФ отпуска 8,1 млрд. долара

Управителният съвет на фонда одобри финансиране по Програмата за разширено финансиране, като част от мащабна международна помощ за страната

27 февруари 2026, 07:00
Нова кредитна програма за Украйна: МВФ отпуска 8,1 млрд. долара
Източник: БТА

М еждународният валутен фонд (МВФ) обяви, че Управителният му съвет е одобрил четиригодишен заем от 8,1 милиарда долара за Украйна, уточнявайки, че $1,5 млрд. ще бъдат изплатени незабавно, предаде Ройтерс.

МВФ одобри заем от $880 млн. за Украйна

МВФ добави, че новото споразумение по Програмата за разширено финансиране (Extended Fund Facility) e част от пакет международна помощ в размер на 136,5 милиарда долара за Украйна, която тази седмица отбеляза 4 години от руската инвазия.

“Украйна и нейният народ преживяват дълга и опустошителна война вече над четири години със забележителна издръжливост. Чрез умела политика, подкрепена от Програмата за разширено финансиране от 2023 година, и с изключителната финансова подкрепа на международни партньори властите поддържат цялостна макроикономическа и финансова стабилност, постигнаха напредък в националните приходи и задвижиха някои ключови реформи", каза в края на заседанието на Управителния съвет управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, цитирана от официалния сайт на организацията.

МВФ отпусна на Украйна нов заем от 1,7 млрд. долара

При посещението си в Киев в средата на миналия месец тя заяви, че ще поиска от Управителния съвет на МВФ да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна. 

Източник: БТА, Иво Тасев    
