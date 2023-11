Земната ос се измества, а виновникът ще ви изненада

О ста на въртене на Земята се мести. Според скорошно проучване Северният и Южният полюс са се изместили с почти 80 сантиметра за 17 години между 1993 и 2010 г. Една от причините за това, предполагат изследователите, може да е напояването.

Цикличният полярен дрейф е добре известен феномен на учените. Но полюсите могат да се изместват и поради топенето на ледниците и ледените покривки, което премества наземната вода към моретата и океаните, а добиването на подпочвените води за напояване и водоснабдяване може да има същия ефект.

Earth’s Axis May Be Shifting – And The Culprit Probably Isn’t What You’d Expect https://t.co/e9pe0ANSKP pic.twitter.com/CiJ70iUACe

Прекомерната употреба на подпочвени води от хората не е проблем само за райони, които скоро може да изчерпят този си ресурс, това засяга цялата планета.

Подобно на всичко, което се върти и въртенето на Земята зависи от разпределението на масата й. Ако се премести масата й към центъра и тя се ускорява, ако пък отиде към периферията й тя се забавя, за да поддържа орбиталния си момент (момент на импулса). По същия начин, ако масата се премести само от едната й страна, наклонът следва също да се промени, за да компенсира.

Всеки път, когато летите за тропическата си ваканция, вие съвсем леко променяте въртенето на Земята и го възстановявате (като оставим настрана косвения ефект от въглеродните емисии), когато се върнете. Въпреки това, както вероятно предполагате, тези промени са незабележими. Не така стоят нещата, когато трилиони тонове вода започнат да се местят.

През 2021 г. учените отдадоха промяната в наклона на Земята на топенето на полярните ледени шапки. Допълнително проучване разкрива, че има и по-фин фактор - извличането на подземните води.

И двете проучвания разчитат на данни от Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), мисия на САЩ и Германия, която проследява гравитацията на различни точки на планетата, докато минава над тях. GRACE работи от 2002 г., но предишни данни са използвани за създаване на картина на планетарно въртене, датираща от 80-те години на миналия век.

EARTH AXIS SHIFTING: Climate change may be causing a shift in the Earth's axis, with a new study finding that melting glaciers have redistributed enough water to cause the location of the North and South poles to move Eastward. @DavidMuir reports. https://t.co/k7An6srcFD pic.twitter.com/77PMBTmoIv