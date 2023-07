Загадъчните дупки под земята: Как да ги открием преди да ни погълнат

Г олям шок е, когато земята под краката ви, къщата или полето ви внезапно изчезне, оставяйки след себе си... дупка. В крайна сметка тази дупка ще доведе до кухина, която може да се простира надолу на стотици метри под земята.

Учените наричат това явление понори и те са глобален проблем. Понякога те са чисто природен феномен, но понякога са резултат от промишлени дейности и най-често минно дело. И така, как учените откриват дупките, преди да са се появили на повърхността?

Геологията на скалите под нас е ключът към разкриването на понори. Варовикът е склонен към разтваряне от подпочвените води, което с течение на времето може да създаде огромни мрежи от подземни пещери, известни като карст. Заради гравитацията в един момент те могат да се срутят надолу и така се появяват големи вдлъбнатини, което води до щети от слягане, а някои хора напълно губят къщите си.

Лошо картографирани и записани минни обекти свързани с добиването на във въглища, сол, поташ, калай и мед често оставят кухини в земята, чийто покрив постепенно се срутва. Тези колапси могат да бъдат както постепенен процес, така могат да се случат внезапно, като земята на мястото хлътва за една нощ без предупреждение. Такива бързи събития често се свързват с промени в подземните води или са резултат от прекомерни валежи.

В регион, където всички повърхностни скали са варовикови, както е във Флорида или в големи части от Китай, е трудно да се избегне рискът от понори, тъй като времето за реакция често е много малко.

През годините учените са станали експерти в измерването на гравитацията на Земята със свръхвисока точност, което е известно като микрогравитация. Този метод може да се използва, за да бъде открита кухина или дори частично запълнена област с по-малка плътност от тази на околните скали, много преди срутването да стане факт.

