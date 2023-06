Въртенето на Земята се забавя, ето каква е причината

У чудващо е, но продължителността на деня може да се определи от количеството кислород в земната атмосфера, което на свой ред зависи от количеството фотосинтезиращи организми.

Дните на Земята стават по-дълги, благодарение най-вече на Луната. Това обаче изглежда е много по-неравномерен процес, отколкото се е предполагало, като удължаването на дните спряло веднъж, за дълъг период от време и може да е било предизвикано от промени в атмосферата.

Ако сте от хората, които обичат да остават будни до по-късно вечер, вие сякаш сте адаптирани към 25-часов ден и ви е позволено да мислите за себе си като за марсианец (може дори да се справите добре с управлението на роувърите на НАСА). Друга алтернатива е просто да мислите, че сте изпреварили времето си, защото един ден въртенето на Земята ще се забави достатъчно, че денят да бъде с час по-дълъг. Усилията да се предвиди кога ще стане това обаче се сблъскаха с голям проблем.

Взаимодействията между Земята и Луната бавно отблъснали спътника ни, като следствие от този процес въртенето на Земята се забавило. Докато физиката на явлението съвсем спокойно може да се преподава в гимназията, изчисляването на скоростта на процеса е много трудна задача. Толкова трудна, че според нов документ става ясно, че сме го разбрали погрешно.

„С течение на времето Луната взела ротационната енергия на планетата ни, което я извело в по-висока орбита, по-далеч от Земята“, каза авторът на изследването професор Рос Мичъл от Китайската академия на науките. „А по-бавното въртене неизбежно довело до удължаване на деня.“

„Повечето модели на въртенето на Земята предвиждат, че продължителността на деня постоянно намалява във времето“, добави авторът на изследването д-р Уве Киршер от университета Къртин. Мичъл и Киршер стигнали до заключението, че след образуването на Луната дните на Земята първоначално станали по-дълги, а след това спрели на около 19 часа, преди удължаването им да се възобнови.

Интересното е, че периодът на малка или никаква промяна е отпреди два до един милиард години. Това съвпада с ерата, която геолозите наричат „скучният милиард“, защото много малко неща са се случили в периода преди внезапния бум на многоклетъчния живот. Двамата учени не смятат, че това е съвпадение.

Забавянето се случило, защото Луната не е единственият небесен обект, който влияе на нашето време. Топлината от Слънцето предизвиква приливи и отливи в атмосферата, които ускоряват въртенето. В момента слънчевите приливи и отливи са много по-слаби от лунните и само леко смекчават ефекта на Луната.

Въпреки това, когато Луната била по-близо: „Силата на триене между Земята и Луната била по-слаба поради по-бързото въртене на Земята“, каза Мичъл пред IFLScience. Приливните честоти не били в резонанс със Земята и това възпрепятствало обмена на енергия.

