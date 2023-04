Засечени са необикновени радиосигнали от подобна на Земята планета

Магнитното поле на Земята предпазва живота на планетата ни, а астрономи наскоро откриха доказателство за такова на екзопланета, която се намира на 12 светлинни години от нас.

Често възприемаме магнитното поле на Земята за даденост, но то предпазва живите организми от лъчите на слънцето, мести стрелката на компаса на север и създава красивите полярни сияния. Други планети в слънчевата ни система също имат магнитни полета, но как стои въпросът с тези, подобни на Земята, които обикалят около други звзди? Нови проучвания може и да хвърлят светлина по въпроса.

Скорошни наблюдения, от радиотелескопа Very Large Array (VLA) в Ню Мексико, разкриват доказателства за наличието на магнитно поле на екзопланетата YZ Ceti b, която обикаля около звезда на 12 светлинни години от Земята. Това е първото засичане на магнитно поле извън нашата слънчева система, показва проучване, публикувано в списанието Nature Astronomy.

„Това проучване не просто показва, че конкретната екзопланета има магнитно поле, а осигурява метода за откриването на други такива“, споделя авторът на изследването Джо Пеш и директор на Националната радиоастрономическа обсерватория.

Тъй като магнитните полета са важен елемент от това, което прави една планета обитаема, астрономите силно се интересуват от тях. Без магнитно поле, звездните частици могат да разрушат атмосферата на планетата, премахвайки газовото покритие, което поддържа живота.

„Намирането на потенциално обитаеми или носещи живот планети, от други слънчеви системи, зависи от това да се определи дали подобните на Земята екзопланети имат магнитни полета“, допълва Пеш.

YZ Ceti b все пак не е обитаема. За да прихванат радиовълните, на астрономите им се е наложило да разгледат екстремния пример на малката, много отдалечена екзопланета. YZ Ceti b е доста близо до звездата си, поради което температурата там не е подходяща за възникване и поддържане на живот. Освен това, тази екзопланета прави една обиколка около звездата си с такава скорост, че една година там се равнява на два дни на Земята.

"Тя е толкова близо, че преминава през материали, отделящи се от звездата", посочват изследователите. Магнитното поле отблъсква електрически заредената плазма обратно към звездата, която на свой ред взаимодейства с магнитното поле на самата звезда, излъчвайки ярки енергийни отблясъци.

Всъщност наблюдаваните радиовълни са полярно сияние върху звездата, вероятно създадено от взаимодействията с планетата, каза екипът.

„Би трябвало такова сияние да се наблюдава и на планетата, ако тя си има атмосфера“, допълват учените, „Това ни помага да разберем по-добре средата около звездите, а идеята наричаме „извънслънчево космическо време“.

Екипът, все пак, не е напълно сигурен дали звездното сияние е причинено изцяло от YZ Ceti b. Нужни са допълнителни наблюдения за да се потвърди, че това е ефект от магнитното поле на планетата, а не просто особеност на звездата. Екипът остава оптимистично настроен, че тези открития могат да доведат до бъдещи пробиви в проучванията насочени към откриването на обитаеми извънземни планети.

Съавторът на изследването Джаки Виладсен, астроном от университета Бъкнел в Луисбърг, Пенсилвания, съобщи в изявление, че това може да е първото правдоподобно прихващане на магнитно поле от екзопланета. „Но мисля, че ще бъде необходима много допълнителна работа преди да е възможно това да бъде потвърдено“, добавя тя.