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От Бруклин до Мондиала: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

Майката на Фоларин Балогун не е допусната в самолета през 2001 г. заради напреднала бременност. Днес нападателят пише история със САЩ на Световното. Междувременно ФИФА показа първия в историята червен картон за расизъм

20 юни 2026, 19:56
От Бруклин до Мондиала: Невероятната съдба на Фоларин Балогун
Източник: БГНЕС

Н еочакван полет до Ню Йорк преди близо четвърт век се оказва решаващ за съдбата на американския национален отбор на Световното първенство по футбол. Благодарение на него нападателят Фоларин Балогун днес е една от големите звезди на САЩ на Мондиала, съобщава NOVA.

23-годишният футболист спечели втора поредна награда за Играч на мача и помогна на „янките“ да победят Австралия с 2:0. Така американците записаха две победи в първите си два двубоя на световно първенство за първи път от 1930 година насам.

Историята на Балогун е необичайна. Родителите му, които са нигерийци и живеят в Лондон, посещават Ню Йорк през лятото на 2001 година. При опита си да се приберат във Великобритания майката на бъдещия национал не е допусната на борда на самолета заради напредналата си бременност. Няколко дни по-късно Балогун се ражда в Бруклин и автоматично получава американско гражданство.

Случаят му поставя на дневен ред дебата за гражданството по рождение в САЩ, след като президентът Доналд Тръмп поиска ограничаването му за деца на родители, пребиваващи временно или нелегално в страната.

Междувременно на деветия ден от шампионата Бразилия победи Хаити с 3:0, но срещата се превърна в празник за феновете и на двата отбора. Въпреки отпадането на островната държава, привържениците на Хаити демонстрираха традиционната си симпатия към „селесао“.

„Да чуем националния ни химн на тази сцена след повече от 50 години беше най-важното събитие тази вечер. В противен случай Хаити щеше да подкрепя Бразилия“, заяви привърженик на карибската държава.

Турция пък стана вторият отпаднал отбор от Мондиала след поражение с 0:1 от Парагвай. Двубоят ще остане в историята и с първия червен картон, показан по новото правило на ФИФА срещу расистки прояви.

Парагвайският национал Мигел Алмирон беше изгонен, след като постави ръка пред устата си по време на словесен спор със съперник. Санкцията е част от новите мерки на световната футболна централа, въведени след расистки скандал в Шампионската лига, свързан с нападателя на Реал Мадрид и Бразилия Винисиус Жуниор.

След деветия ден от първенството Хаити и Турция вече загубиха шансове за продължаване напред, докато САЩ се утвърждава като един от приятните сюрпризи на турнира.

Източник: NOVA    
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