Кървава атака в Харков: Руска бомба срина жилищна сграда, има много жертви

В Харков бе намерено тялото на човек под развалините на сграда, разрушена при руски удар с планираща бомба. Така броят на жертвите нарасна до 9 души, съобщи Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на началника на областната военна администрация Олег Синегубов.

„За съжаление, един човек е загинал по време на вражеския удар в Холодногорски район. В момента се полагат усилия за изваждане на тялото изпод развалините“, написа Синегубов.

В друг пост губернаторът на Харковска област съобщи, че броят на жертвите от вражеската атака се е увеличил до 9 души, включително 6-годишно момче.

Петима души са хоспитализирани, а още четирима са получили медицинска помощ на място.

Руските войски нанесоха удари с планиращи бомби в Холодногорски район в Харковска област, повреждайки двуетажна жилищна сграда. Възможно е все още да има хора, затрупани под развалините, отбелязва Укринформ.

Агенцията съобщи по-рано за руски удар с дрон в Киевски район на град Харков, който отне живота на пътник в автомобил, 38-годишната водачка на превозното средство е ранена.