Кървава драма в Русия: Жена е убита, а петима са ранени при нападение с нож в мол в Краснодар

Е дна жена беше убита и най-малко петима души бяха ранени при нападение с нож в търговски център руския град Краснодар, предаде ТАСС, като се позова на местните власти.

Атаката е извършена от 19-годишен мигрант, който не е познат на органите на реда, съобщи полицията.

Трийсет и шест годишна жена е загинала на място, а петима души са били ранени. Сред пострадалите има четири жени на възраст между 27 и 65 г. Един от охранителите на търговския обект е получил прорезна рана на челото.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев написа в социалната мрежа Телеграм, че на пострадалите се оказва медицинска помощ.