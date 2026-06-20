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Кървава драма в Русия: Жена е убита, а петима са ранени при нападение с нож в мол в Краснодар

Атаката е извършена от 19-годишен мигрант, който не е познат на органите на реда

20 юни 2026, 19:22
Кървава драма в Русия: Жена е убита, а петима са ранени при нападение с нож в мол в Краснодар
Източник: БТА

Е дна жена беше убита и най-малко петима души бяха ранени при нападение с нож в търговски център руския град Краснодар, предаде ТАСС, като се позова на местните власти.

Атаката е извършена от 19-годишен мигрант, който не е познат на органите на реда, съобщи полицията.

Трийсет и шест годишна жена е загинала на място, а петима души са били ранени. Сред пострадалите има четири жени на възраст между 27 и 65 г. Един от охранителите на търговския обект е получил прорезна рана на челото.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев написа в социалната мрежа Телеграм, че на пострадалите се оказва медицинска помощ.

Източник: БТА/Николай Велев    
Краснодар нападение с нож престъпление убийство пострадали Русия търговски център полиция инцидент Вениамин Кондратиев
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