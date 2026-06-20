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Съдът отне паспорта на съпругата на Педро Санчес и ѝ забрани да напуска Испания

Бегоня Гомес остана без паспорт и ще трябва да се явява в съда два пъти в месеца. Крайнодесни организации настояват за поне 24 години затвор по обвинения в присвояване на обществени средства

20 юни 2026, 18:30
Съдът отне паспорта на съпругата на Педро Санчес и ѝ забрани да напуска Испания
Източник: БТА

И спански съд днес наложи на съпругата на премиера Педро Санчес забрана да напуска страната във връзка с воденото срещу нея дело за корупция, предаде Ройтерс. 

Съпругата на Санчес - Бегоня Гомес, бе разследвана в продължение на две години по подозрение, че се е възползвала от поста на съпруга си, за да си осигури финансови средства за ръководена от нея магистърска програма. На 13 април тази година Гомес бе официално обвинена в корупция.

Крайнодесни организации настояват съпругата на Санчес да получи присъда от поне 24 години затвор по обвинение в присвояване на обществени средства. Гомес отрича да е извършила нещо нередно. 

Съдията Хуан Карлос Пейнадо разпореди днес на съпругата на премиера да предаде паспорта си, като ѝ забрани да напуска Испания. Освен това Гомес ще трябва да се явява в съда два пъти в месеца.

Има още няколко разследвания за корупция, свързани със Санчес, които са на прага на съдебен процес или вече са в съдебна фаза. Името на испанския премиер не се споменава в нито едно от тези дела.

Санчес, който е един от малкото леви премиери в Европа, твърди, че съдебните процеси са част от кампания за отстраняването му от поста.

Няколко близки съюзници на Санчес са разследвани за корупция, свързана с обществени строителни проекти, договори в нефтения и газовия сектор, както и с доставката на маски по време на пандемията от КОВИД-19. Сред разследваните са третият най-високопоставен политик в йерархията на Испанската социалистическа работническа партия - Сантос Сердан, както и някогашна дясна ръка на Санчес и бивш министър на транспорта - Хосе Луис Абалос. Те също отричат да са извършили нещо нередно. 

Върховният съд на Испания през май съобщи, че разследва бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро по обвинения, че е ръководил "мрежа, която е извличала печалба от лобиране пред държавните органи в полза на трети страни, включително авиокомпанията "Плюс Ултра" (Plus Ultra Líneas Aéreas). Сапатеро съща така отхвърля тези обвинения. 

Източник: БТА/Николай Велев    
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