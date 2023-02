Пръстен около миниатюрната планета Куаоар изумява астрономите

Н овооткрит пръстен около миниатюрна далечна планета отвъд орбитата на Плутон, кръстена Куаоар на бога на сътворението в митологията на северноамериканските индианци, изненада астрономите, съобщава Ройтерс.

В сряда изследователи съобщиха, че са открили пръстен около Куаоар, подобен на този около планетата Сатурн. Пръстенът около Куаоар обаче противоречи на сегашното разбиране за това къде такива пръстени могат да се образуват - намира се много по-далеч, отколкото сегашното научно разбиране допуска.

Разстоянието на пръстена от Куаоар го поставя на място, където според учените частиците му би трябвало лесно да се скупчат и да образуват луна, а не да останат като отделни компоненти в пръстеновиден диск.

„Открихме пръстен там, където не би трябвало да е възможно да съществува“, каза астрономът Бруно Моргадо от Обсерваторията Валонго и Федералния университет на Рио де Жанейро в Бразилия, ръководител на изследването, публикувано в сп. „Нейчър“.

Открит през 2002 г., космическият обект Куаоар е предложен за планета джудже, но все още не му е официално присъден този статут от Международния астрономическия съюз, научната организация, занимаваща се с подобни въпроси.

Диаметърът му от около 1110 км представлява една трета от този на земната луна и е наполовина на диаметъра на планетата джудже Плутон. Той има малка луна, наречена Уейуот - на сина на Куаоар в митологията, с диаметър170 км, която обикаля извън пръстена.

Миниатюрната планета Куаоар се намира в отдалечен регион, наречен пояс на Кайпер, на разстояние около 43 пъти по-голямо от това на Земята до Слънцето.

За сравнение, Нептун, най-отдалечената „нормална“ планета, обикаля около 30 пъти по-далеч от разстоянието от Земята до Слънцето, а джуджето Плутон - около 39 пъти по-далеч.

