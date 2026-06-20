Шофьор помете трима работници на АПИ край Ботевград

Т рима служители на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) бяха блъснати от автомобил, докато почистваха храсти край Ботевград. Инцидентът е станал около 13:30 ч/ на петия километър от околовръстния път в посока София.

По първоначална информация, 69-годишен шофьор е преминал през обезопасителните конуси и е ударил тримата работници.

Един от пострадалите, 50-годишен мъж, е в тежко състояние и е настанен в болница с тежки наранявания. Все още няма информация за състоянието на останалите двама пострадали. Автомобилът е ударил и друга кола на мястото на инцидента.

Към момента на произшествието, служителите на АПИ са извършвали дейности по почистване на крайпътни храсти. На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията. Движението в района се регулира от служители на "Пътна полиция".

По случая се извършва разследване.