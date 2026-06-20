Свят

Вулканично изригване в Индонезия рани тежко миньор

Изригването е продължило около четири минути

20 юни 2026, 20:23
Вулканично изригване в Индонезия рани тежко миньор
Източник: БТА

И зригване на вулкана Семеру е причинило тежки изгаряния на миньор, след като е бил ударен от нагорещен вулканичен материал в провинция Източна Ява в Индонезия, съобщи ДПА.

Изригването е продължило около четири минути, каза Мукдас Софиан, наблюдател на вулкани в Индонезийския център за вулканология и смекчаване на геоложките опасности.

Миньорът, 33-годишният Вери Ираван, е получил 80% изгаряния и е бил приет в болница за интензивно лечение, съобщиха местни медии.

Ираван и няколко негови колеги са събирали вулканичен пясък, отложен от предишни изригвания, когато се е разиграла трагедията.

Индах Амперавати, ръководител на област Лумаджанг, заяви, че властите многократно са предупреждавали жителите да не извършват минни дейности в опасните зони.

Добивът на пясък се е превърнал във важен източник на доходи за много общности, живеещи около планината Семеру. Изригванията на вулкана редовно отлагат големи количества пясък и камъни, които са високо ценени от строителната индустрия на Индонезия.

Вулканът Семеру, с височина 3676 метра е най-високата планина на остров Ява, най-населеният остров на Индонезия, и е сред най-активните вулкани в страната. 

Източник: БТА/Александър Евстатиев    
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