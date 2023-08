Телескопът Уеб забеляза вода в близка планетарна система

А строномите откриха водни пари, които се вихрят в близост до близка звезда, което показва, че планетите, които се формират около нея, може би някога ще могат да поддържат живот.

Младата планетарна система, известна като PDS 70, се намира на 370 светлинни години от нас, съобщава Си Ен Ен. Звездата в центъра ѝ е на около 5,4 милиона години и е по-хладна от нашето Слънце. Около нея обикалят две известни планети газови гиганти, а изследователите наскоро установиха, че една от тях, PDS 70b, може да споделя орбитата си с трета планета „брат и сестра“, която се формира там.

