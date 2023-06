Тайните на веждите: Генетичните фактори, които ги определят

Ч овешкото лице може да изразява вътрешния ни свят, наситен с емоции, което не би било възможно без веждите ни. Те са важна част от човешката ни характеристика, но въпреки това все още не знаем откъде са се появили тези две малки линии над очите ни нито пък защо.

Изследователи от Европа са събрали проби от гените на хора с различни по форма вежди - от дебели и пухкави до тънки и се оказало, че много от гените са споделени в световен мащаб.

Scientists May Have Figured Out Why Your Eyebrows Look Like That https://t.co/ezZmKDA3fJ

Веждите ни предпазват от потта и светлината в очите, както и ни помагат при общуване. В зависимост от техния размер и форма могат да бъдат много привлекателни за другите и от години учените се чудят от какво зависи видът им.

Но има много малко налични данни за генетичните фактори, които ги определят.

„Въпреки огромните усилия за разбиране и събиране на информация за гените, лежащи в основата на човешките черти, ние все още знаем много повече за гените, които ни разболяват, отколкото за тези, които стоят зад здравия ни външен вид“, казва молекулярният биолог Манфред Кайзер от Медицинския център на университета Еразъм Ротердам в Холандия.

„Нашето изследване значително подобрява генетичните познания за външния вид на човешките вежди, чрез увеличаване на броя на известните гени от четири на седем и дава възможност за поставяне на нови цели при бъдещи изследвания.“

Предишни проучвания са се занимавали с генетиката за дебелината на веждите при хора от латиноамерикански или китайски произход, но това ново изследване е първото, което включва и европейци.

Изследването е проведено сред 9 948 човека в Европа, Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия.

Учените идентифицирали три гена, които не са били описвани преди това, свързани с дебелината на веждите при хора от европейски произход - SOX11, MRPS22 и SLC39A12.

Също така идентифицирали други два гена, които били открити в минали изследвания при хора, кито не са от европейски произход - SOX2 и FOXD1, както и - EDAR и FOXL2, които също нямат видима проява при европейците.

„Както демонстрирахме, вариациите при веждите се определят както от споделени, така и от различни генетични фактори в континенталните популации. Нашите открития подчертават необходимостта от изучаване на популации с различни предци за да разкрием по-голяма част от генетичната основа на човешките черти“, Кайзер казва.

Известно е, че дебелината на веждите при хората е силно наследствена черта, но предишни проучвания върху еволюцията на веждите показват, че гените SOX2, FOXD1 и EDAR не й оказват значителен натиск.

#Eyebrows add expression to #YourFace and are often waxed and plucked in the name of beauty. But why do we have them in the first place, and what would happen if they went away? #ExpressYourself https://t.co/GZv6nvRmoL pic.twitter.com/GE5QpWHbAi