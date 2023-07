Пробив срещу стареенето: Учените подмладяват клетките с коктейл

У чените твърдят, че са успели да подмладят клетки само с помощта на химическа терапия – подход, който бележи потенциален пробив в изследванията за справяне със стареенето. Проучването се основава на вече проведени изследвания на гени против стареене, спечелили Нобелова награда, така че подходът със сигурност заслужава внимание, въпреки че в момента остава експериментален и се провежда само върху малки клетъчни култури.

Предишни опити използвали много скъп и дълъг за провеждане метод за генетично редактиране. Свръхбогатите инвестират сериозно в тази технология, но без по-мащабни и ефективни опции, този метод може да остане достъпен само за тази малка група от хора.

Екип от учени от Харвардското медицинско училище разгледал специфични гени, наречени фактори на Яманака. Те са пряко включени в превръщането на клетките в индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC), които имат способността да се превръщат във всякакъв друг тип клетка от тялото. По същество те могат да направят клетката млада отново.

Освен това, изглежда, че този процес създава клетки, които не са склонни към рак - голям проблем при изследванията против стареене. Стареенето е механизъм за предотвратяване на натрупването на вредни мутации в клетките, които могат да доведат до рак, така че спирането или забавянето на този процес може да има алтернативни ефекти.

Ако учените успеят да се насочат към тези фактори и да ги използват, за да превърнат старите клетки в iPSC, това не само ще забави стареенето, но може и да го обърне.

„Доскоро най-доброто, което можехме да направим, беше да забавяме стареенето. Новите открития обаче предполагат, че ще можем да го обърнем“, каза Дейвид А. Синклер, професор в катедрата по генетика и водещ учен по проекта.

„Този процес преди това изискваше генна терапия, което ограничаваше широкото му използване.“

В това ново проучване изследователите продължили да правят тестове с този подход и проверили за нови молекули, които биха могли да се използват заедно с факторите на Яманака за обръщане на стареенето, и открили обещаващи резултати. Намерили шест химически коктейла, които успели да обърнат стареенето, според новите тестове, които разработили, и да подмладят клетките за по-малко от седмица.

В предишни изследвания върху мишки изследователите открили, че прилагането на факторите на Яманака с вирусен вектор е в състояние да подобри зрението и други отличителни белези на стареенето при гризачите, което предполага, че това може да се окаже жизнеспособна терапия. Авторите заявяват, че използването на лекарствен подход може да има широкообхватни въздействия в тази област, с по-ниски разходи и срокове за развитие, които да стимулират способността ни да се борим със стареенето.

Сега екипът се стреми да подобри откритията си, докато стане възможно да започнат изпитания върху хора, което се очаква да се случи през 2024 г. Остава да се види дали лекарствата ще действат и върху хората, но подходът със сигурност изглежда обещаващ.

Изследването е публикувано в списанието Aging.