Сондата "Паркър" на НАСА: Най-бързият обект, създаден от човека, поставя нови рекорди

С ондата "Паркър" на НАСА продължава да чупи рекордите, които постави през последните няколко години, откакто изследва Слънцето, ставайки най-бързия създаден от човека обект, летял някога, съобщи "Бизнес инсайдър".

По време на 17-ото си близко преминаване край нашата звезда "Паркър" се доближи на рекордните 7,26 милиона километра от повърхността й. Това е най-близкото разстояние до Слънцето, на което се е намирал досега космическият апарат.

С приближаването на сондата "Паркър" до Слънцето скоростта й се увеличава. При най-близкото си приближаване космическият апарат е развил скорост от 635 266 километра в час, ставайки най-бързият обект, създаден от човека.

Скоростта на приближаване е 180 пъти по-голяма от тази на най-бързия пилотиран самолет, летял някога - SR-71 "Блекбърд", който, въпреки забележителната си скорост успя да достигне "едва" 3540 километра в час.

Parker Solar Probe’s New Speed Record NASA's Parker Solar Probe broke speed records at a staggering 635,266 km/h during its 17th orbit around the Sun. Achieving this speed, it set a record proximity to the Sun at 7.26 million kilometers, akin to standing near a blazing campfire.… pic.twitter.com/LbsjZfQROd

За сондата "Паркър" - космически апарат на НАСА, изстрелян през 2018 г. с мисия да изучава Слънцето - това е всекидневие.

С невероятната скорост, която развива, космическият апарат може да направи приблизително 15 обиколки на Земята само за час и да прекоси цялата дължина на Индия от 3214 километра за по-малко от половин минута.

"Паркър" подобри собствения си рекорд за скорост три години след като постави предишния, който беше 586 863 километра в час.

The 2018 winner of PopSci’s annual Best of What’s New continues to impress. NASA’s Parker Solar Probe is still edging closer to the sun than any other spacecraft has ever achieved, and it’s setting new speed records in the process. According to a recent status update from the… pic.twitter.com/wFKk0z0wc2