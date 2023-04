Ледниците по света са се свили с 2% само за десетилетие

Л едниците по света са се свили с два процента само за десетилетие, установи ново проучване, направено с помощта на спътника "КрайоСат" (CryoSat) на Европейската космическа агенция (EКА) и цитирано от сайта ѝ.

Основната причина за загубата на лед е повишаването на температурите на въздуха.

The work of scientists at the world's northernmost research station in Ny-Alesund, Norway, has become vitally important as climate change ramps up and researchers hoping to harvest ice cores are finding glaciers inundated by water https://t.co/8rIHi5rMMN pic.twitter.com/lzf1B9VhyY