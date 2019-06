А стронавтът Майкъл Колинс публикува неизвестна досега снимка на екипа на Аполо 11, докато светът се готви да празнува 50-та годишнина от първото кацане на човек на Луната.

"Екипажът. Намерих това в дъното на кутия. Не мислете, че някога е била използвана от @NASA“, написа Колинс в Туитър. На снимката са Колинс, Нийл Армстронг и Бъз Олдрин, позиращи пред голям модел на Луната. Снимката е подписана от Колинс.

The crew. Found this at the bottom of a box. Don’t think it was ever used by @NASA. #TBT @TheRealBuzz pic.twitter.com/ZXINsWPcix