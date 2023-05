Какво ще стане, когато Млечният път се сблъска с Андромеда?

Е дин ден галактиката Млечен път ще се сблъска със съседката си Андромеда. Сега астрономите вярват, че това ще предизвика квазар, най-ярките и мощни обекти във Вселената, които могат да бъдат трилион пъти по-ярки от Слънцето.

Въпреки че са открити за пръв път преди 60 години, квазарите остават загадка, защото все още не е ясно как може да се генерира такава мощна активност.

Нови изследвания, публикувани в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показват, че това може да е резултат от сливането на галактики.

Учени, ръководени от университетите в Шефилд и Хертфордшир, анализираха данни от телескопа Исак Нютон в Ла Палма. Те откриха това, което описват като „наличие на изкривени структури“ в галактиките, съдържащи квазари.

Професор Клайв Тадхънтър от катедрата по физика и астрономия на университета в Шефилд каза: „Квазарите са едно от най-екстремните явления във Вселената и това, което виждаме, вероятно ще представлява бъдещето на нашата собствена галактика Млечен път, когато се сблъска с галактиката Андромеда след около пет милиарда години.“

„Вълнуващо е да наблюдаваме тези събития и да се опитваме да разберем защо се случват – за щастие Земята още дълго ще е далеч от тези апокалиптични епизоди.“

Смята се, че в центъра на повечето галактики има свръхмасивни черни дупки – с маси милиони пъти по-големи от масата на Слънцето. Тези галактики съдържат значителни количества газ, които са извън обсега на черните дупки.

Когато галактиките се сблъскат, газовете се насочват към черната дупка, където след това се изразходват, освобождавайки „необикновени количества енергия под формата на радиация, което води до характерния блясък на квазара“.

Учените сравняват наблюденията на 48 квазара и техните галактики домакини с изображения на повече от 100 неквазарни галактики.

Екипът заключи, че галактиките, в които има квазари, са приблизително три пъти по-склонни да взаимодействат или да се сблъскат с други галактики.

