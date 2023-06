Мистериозна експлозия разкрива нов начин, по който умират звездите

А строноми наблюдаваха непознат досега начин, по който звездите умират, предаде Ройтерс.

Те забелязват изключително мощна енергийна експлозия от древна галактика, предизвикана от вид унищожаване на звезди, за което се предполага от десетилетия, но никога преди това не е наблюдавано.

Изследователите твърдят, че избухването на гама лъчи може да е причинено от сблъсък на две компактни звезди в гъстонаселената и хаотична среда в близост до свръхмасивна черна дупка в центъра на галактика в елипсовидна форма. Те подозират, че двете обречени звезди са били неутронни, с маса е приблизително колкото на Слънцето в сфера с размерите на град.

"За да се обясни това избухване на гама лъчи, трябва да е имало компактна звезда, а не такава като Слънцето", казва астрономът Андрю Леван от университета "Радбуд" в Нидерландия, водещ автор на изследването. То е публикувано в изданието "Нейчър астронъми".

"Гама изригванията са най-мощните експлозии във Вселената. Те освобождават повече енергия за единица време, отколкото всяко друго известно космическо явление. Така че те са наистина свръхмощни. Името им идва от първия вид светлина, която които виждаме - гама-лъчите, но всъщност те излъчват през електромагнитен спектър", казва Вън Фай Фон, астрофизик и изследовател от Северозападния университет в Илинойс.

Мощните гравитационни сили на черната дупка в центъра на галактиката могат да предизвикат хаос, смущавайки движението на близки звезди и други обекти, а също да увеличат вероятността от сблъсъци - подобно на състезание по разрушаване, твърдят експертите.

"Повечето звезди във Вселената умират по предсказуем начин, който е само на базата на тяхната маса", казва Леван. "Това изследване показва нов начин на унищожаване на звездите".

