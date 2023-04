Мистериозен червен кръг в небето над Италия: Природен феномен или НЛО

О громен ореол от тайнствена червена светлина, сякаш излязла от научнофантастичен филм, проблесна в небето над Италия. Мистериозният диск се появил и изчезнал за секунди, поради което повечето хора са го пропуснали.

Явлението е уловено от фотографа Валтер Биното. Той успял да заснеме сияйния ореол в небето над град Посаньо, северна Италия, на 27-ми март, въпреки че това не е било точното местоположение на феномена. Всъщност, кръгът с диаметър 360 км., се е появил над Централна Италия и Адриатическо море. Заради перспективата, в която е заснет, ореолът изглеждал сякаш е увиснал над града.

Eerie ring of red light flashes like a massive UFO above Italy. What was it? The explanation makes one wonder? #ufo #ufotwitter #uap https://t.co/sMGCQcR0Wf

Този феномен е познат като ELVE. Това е електрически разряд, който се излъчва нагоре от върха на купесто-дъждовен облак по време на гръмотевична буря, обясняват учените.

"Излъчване на светлина и много нискочестотни смущения, дължащи се на източници на електромагнитни импулси“, дават своето обяснение за феномена и от Spaceweather.

ELVE представлява рядък вид стратосферно или мезосферно смущение, резултат от интензивно наелектризиране при гръмотевична буря. Червените кръгове се получават когато електромагнитните импулси, излъчени от мълния, ударят йоносферата на Земята - йонизираната част от горната атмосфера, простираща се между 80 и 644 км. над земята.

Заради краткотрайния им характер, тези тайнствени ореоли са „видими“ само за обикалящите около Земята сателити. Това е и причината да са открити едва през 1990 г., благодарение на камерите прикрепени върху космическите совалки на НАСА. Според Spaceweather, снимката на Биното е най-добрата на феномена, направена от Земята.

March 27th, an enormous red ring of light appeared in the sky over central Italy. Valter Binotto photograph👇 It was about 100 km high and nearly 360 km wide. I have been photographing upper atmospheric lightning(TLEs) since 2019 hundreds of them, and this is one of the biggest! pic.twitter.com/GwcR0iUYKX