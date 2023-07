Криониката: Ключът към безсмъртието, превърнат в кошмар

К риониката е замразяване на тела на починали с цел съживяването им в бъдеще - често срещан мотив в научнофантастични истории. Но докато повечето от нас са чували за връщането на Капитан Америка към живота, след като бил замразен за около 70 години, някои хора вярват, че подобен сценарий може да стане реалност. Според тях, ако телата им бъдат запазени, бъдещите технологии ще са достатъчно развити, за да ги съживят.

Въпреки това, технологията за възкресения все още битува по-скоро в жанра на фантастиката и криоконсервираните хора - наричани още "крионавти" - може да се наложи да почакат много повече от 70 години. И това в случай, че телата могат да оцелеят толкова дълго.

Първият крионично замразен човек

Криониката напредва още от началото си в края на 60-те години на миналия век и методите за съхранение са много подобрени. Въпреки това, някои от първите замразени тела са сериозно пострадали от лоша консервация и недобро обработване, довели до ужасяващи резултати. Въпреки че криониката се възприема за псевдонаука, тя се основава на изследвания. Криоконсервацията е техника за запазване на клетки, органи и системи чрез ниски температури. Например лекарите я използват за временно съхраняване на органи за трансплантации. Същества като канадските горски жаби използват естествена криоконсервация, за да оцелеят при ниски температури. Но от всичките стотици хора крионавти, от края на 60-те години, д-р Джеймс Хирам Бедфорд е единственият, който все още е запазен.

Бедфорд бил професор по психология в Калифорнийския университет в Бъркли, който починал от рак на бъбреците на 12 януари 1967 г. От 1991 г. тялото му се съхранява във фондацията Alcor Life Extension в Аризона, САЩ. По времето когато той бил криоконсервиран, пациентите били систематично замразявани. Днес обаче те преминават през малко по-различен процес – тялото се замразява с ледоустойчиви химикали, така че да се втвърди, но без да образува лед.

За съжаление, този процес е бил открит след известен брой на проби и грешки. Съхраняването на Бедфорд, както и на другите крионично консервирани хора от негово време, било доста по-грубо. Процесът включвал инжектиране на разтворител диметилсулфоксид часове след като човекът бил починал, след това тялото било поставяно в кутия от стиропор със сух лед, преди да бъде сложено в камера, пълна с течен азот. Съпругата и синът на Бедфорд се заели с поддържането на нужните показатели и условия за съхранение, но други крионавти от онова време не били много такива щастливци.

Ужасната история на криоконсервираните хора

Една крионна консервация проведена в Калифорния, САЩ, под ръководството на човек на име Робърт Нелсън, обаче може да е сценарий за зловещ филм. Първите му четирима клиенти не били поставени в контейнери с течен азот, а по-скоро лежали върху сух лед в моргата. Синът на един от тези клиенти решил да си върне трупа на майка си. Тялото й останало върху сух лед в камиона му за неопределен период от време, преди да я погребе.

Нелсън най-накрая решил да постави останалите три тела в капсула с течен азот, но през това време друго тяло я заело. Така че мъжът прекарал цяла нощ в опити да събере четири тела в капсулата, които вероятно претърпели щети от размразяването. Нелсън допълвал течния азот спорадично в продължение на една година, преди да спре да получава плащания от семействата. След това извадил телата от капсулата и ги оставил да се размразят и да изгният в трезор под гробището.

Нелсън имал и друга група крионично консервирани хора във втора капсула, но тя се повредила, без никой да забележи. Телата били размразени известно време, но вероятно, след като била установена повредата били замразени отново за още няколко години. В една добре поддържана капсула било тялото на шестгодишно момче, но трупът бил силно напукан, заради твърде бързото замразяване. Така че бащата взел тялото обратно, за да погребе сина си. Друг труп бил сложен капсулата на момчето, но мъжът бил починал десет месеца по-рано. Както се очаквало, тялото му вече било разложено и по-късно отново било размразено. Като цяло пациентите на Нелсън не останали запазени. По-късно той признал, че се разорил, тъй като взимал лоши решения и провалил начинанието си.

Но клиентите на Нелсън били добре в сравнение с тези съхранявани подземен трезор на гробище в Ню Джърси. Капсулите били лошо проектирани с неизолирани тръби. Така че телата вътре се размразявали, и отново замръзвали. Това довело до залепване на кожата по стените на капсулите. Единственият начин да ги отлепят бил да размразят напълно телата и след това отново да бъдат замразени. Но когато машините отново се повредили, телата се превърнали в втечнили. Пазачите погребали тези останки.

На Бедфорд от целия този ужас бил спестен, защото тялото му останало на грижите на семейството му. Те се грижели за него за своя сметка, като го прехвърляли от една професионална крионична компания на друга. Той бил преместван в различни видове замразени камери, преди да се озове в Алкор, чиито крионични препарати днес са много по-усъвършенствани. Тяхната цел е не само да запазят тялото, но и да запазят качеството му.

Можете ли всъщност да запазите тяло в лед?

Правилното съхранение е друга голяма пречка в криониката. Можете да съхранявате храната по възможно най-добрия начин и въпреки това тя няма да издържи години наред дори във фризера. Ниските температури могат да забавят разлагането, но не могат да го спрат напълно. Освен това процесът на замразяване създава риск от увреждания предизвикани от леда. Така че бъдещите учени не само ще се нуждаят от технология за съживяване на крионично консервираните хора, но и ще им трябва да разберат как да поправят щетите, причинени по време на консервацията.

„Няма абсолютно никакъв настоящ метод за замразяване на цял човек до тези температури, без това да доведе до пълно унищожаване – и тук имам предвид наистина заличаване – на тъканта“, каза Шанън Тесие, криобиолог от Харвардския университет и Масачузетската болница. Тя допълни, че когато учените се опитват да замразят проба от жива човешка тъкан, "тъканта бива напълно заличена, клетъчната мембрана е напълно унищожена. Така че всъщност няма доказателство, че изобщо запазваме нещо и това е така, просто защото науката все още не е толкова развита."

През 1983 г. в Алкор отстранили главите на трима крионавти, тъй като някои от тях смятат, че е нужно да бъдат запазвани само главите, а в бъдеще лекарите ще могат да осигурят нови тела за тях. Тъй като обезглавили замразени трупове, изследователите успели да проучат какво е състоянието на размразяващите се тела. Резултатите не били положителни.

Две от затоплящите се тела започнали да се пропукват през слоевете кожа и мазнини. Имало множество спукани кръвоносни съдове. Но вътрешностите изглеждали още по-зле. Почти всяка органна система имала фрактури, включително големи увреждания на всички основни кръвоносни съдове около сърцето, червата, белите дробове и далака. Третото тяло се размразило по-бавно, така че изглеждаше малко по-добре на повърхността, но за сметка на това вътре било още по-зле. Сърцето било счупено, органите били прекъснати, а гръбначният мозък бил с фрактури на три места.

Само времето ще покаже

Изследователите на Алкор стигнали до заключението, че подобна степен на влошаване ще изисква изключително напреднала медицинска технология, която да осигури нужното лечение. Освен това тези значителни увреждания е много вероятно да не са лечими. В бъдеще медицината може и да стигне до там да може да възстановява тялото, вместо да го поправя, но и този сценарий е също толкова фикционален, колкото възкресяването. Въпреки това, изучаването на криониката е завладяващо, особено за онези, които обичат научната фантастика и са оптимисти по отношение на бъдещето и биха грабнали всеки шанс да продължат да се наслаждават на живота, независимо от шансовете.