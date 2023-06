Кола от коноп и пластмаса? Хенри Форд е магьосник

П рез 1941 г. Хенри Форд направил автомобил от пластмаса, коноп и други растителни материали. Превозното средство се задвижвало с конопено гориво. Защо обаче никой не кара такава кола днес?

💥💥🔥🔥🔥👇Henry Ford's 'plastic hemp car' from 1941



Incredible Hemp plastic that is much stronger than steel!!! Hemp is incredible it has thousands of uses that can benefit the world and change it for the better.👇 pic.twitter.com/YfDeIxb4B3 — Humanbydesign (@Humanbydesign3) November 27, 2022

„Защо да използваме горите, които са били създавани векове, и мините, които са изисквали векове, за да бъдат образувани, ако можем да получим това, което те ни дават като продукти чрез годишния добив от конопените полета?“ - Хенри Форд

Биопластичният Model T на Форд от 1941 г. бил направен от коноп, лен, пшеница и смърчова маса, което направило колата по-лека от фибростъкло и десет пъти по-здрава от стомана, пише New York Times на 2 февруари 1941 г. Колата работела на етанол, произведен от коноп или други селскостопански отпадъци. Експерименталният модел на Форд се смятал за стъпка към осъществяването на мечтата му за „отглеждане на автомобили от почвата“, пише Popular Mechanics в техния брой от декември 1941 г. и намаляване на парниковите газове, които се появили още по онова време.

Изкопаеми горива и глобално затопляне

This is wild! How have I never read about this? In 1941, Henry Ford built a car out of plastic from hemp and other plant material that ran on hemp fuel. https://t.co/tktpp6LyIA pic.twitter.com/2cQS8ftohs — 𝚃𝚒𝚏𝚏𝚊𝚗𝚢 𝙷𝚊𝚢𝚍𝚎𝚗 (@haydentiff) June 13, 2023

През 1938 г. Гай Календар за първи път показал, че температурата на Земята се повишава поради по-голямото количество CO2 (основният парников газ) в атмосферата. Още през 1896 г. шведският учен Сванте Арениус предположил, че изгарянето на изкопаеми горива може да доведе до засилено глобално затопляне, правейки връзка между концентрациите на въглероден диоксид в атмосферата и атмосферната температура. Преди това, през 1807 г., глобалният еколог Александър Хумболт прогнозирал климатичните промени, причинени от човека.

Forget Electric Cars!



Henry Ford’s Cannabis car was made from Hemp: 10xStronger than steel.



It could run on hemp oil too!



100% Green.#CannabisCommunity #CannabisNews #Hemp #Hempbusiness pic.twitter.com/lylXjsOBKy — DeePaK PanDeY (@Hemp_Trader) September 7, 2022

„Америка е изразходвала 80% от известните й запаси от нефт и газ“, се казва в статия от 50-те години на миналия век, когато започнали да се обсъждат теми като парниковия ефект и киселинните дъждове. „Използването на горива, получени от биомаса, ще намали киселинните дъждове и ще обърне парниковия ефект.“

Растенията - Горивото на бъдещето

През 1925 г. Форд казал пред New York Times: „Горивото на бъдещето ще дойде от растенията и техните плодове като тази смрадлика край пътя, или от ябълки, плевели, дървени стърготини – от почти всичко. От всеки растителен материал, който може да ферментира, може да се произведе гориво. В едногодишния добив от 4 декара картофи има достатъчно алкохол, който да задвижи машините, необходими за обработката на нивите в продължение на сто години."

Конопът е идеален за пиролитично превръщане в химически суровини, транспортни горива, електричество и топлина за промишлени цели.

„Същият основен процес на термохимично разлагане се използва за рафиниране както на биомаса, така и на изкопаеми горива.“

Битовите и селскостопанските отпадъци също са много подходящи за тази цел. Те могат да бъдат допълнителен ресурс за задоволяване на 10% от нашите енергийни нужди. Тревистите растения с висока влажност - като захарна тръстика и царевица, са най-подходящи за биохимично превръщане във ферментирали алкохоли. Те са ценни като химически суровини и от тях може да се произвежда богат на метан биогаз - отлично гориво за двигатели.

Discover what hemp actually is, how it’s used, and why it was banned in the US.



https://t.co/qIgAsCkKWP



A Beginner's Guide to Understanding #Hemp (and all its uses) #health pic.twitter.com/j3mJ7eIDyt — UltimateVacationUSA (@UltimateVacati2) August 17, 2020

Отглеждането на коноп в Съединените щати е било забранено през 1937 г. поради многото му приложения, които обаче пречени на бизнес магнати от петролната, пластмасовата (Дюпонт) и хартиената промишленост.

Форд продължил да отглежда незаконно коноп няколко години след федералната забрана, надявайки се да стане независим от петролната индустрия. Но в крайна сметка Форд разбрал, че е непрактично да произвежда масово превозни средства, които трябва да разчитат на постоянни доставки от конопено гориво, което не можел легално да произвежда.

Hemp For Victory - USDA Full Official 1942https://t.co/OicHc0RCql pic.twitter.com/61hCDYMkEy — Information Retrieval (@ArchaicRevival4) March 12, 2023

Наскоро инвеститорът Брус Дицен създал прототип на конопения автомобил на Форд. При производството на стандартен автомобил се отделя 10 тона въглерод. Направена от коноп една кола може да е въглеродно неутрална, ако не и въглеродно-отрицателна, твърди Дицен.

This car is made from Hemp. It’s stronger than steel and carbon neutral just like Henry Ford’s car made from Hemp. pic.twitter.com/YHeqnDqLDM — 💖⭐️💖⭐️ (@HeidiJaster) July 11, 2022

Законът за отглеждане на коноп, приет през декември 2018 г., легализира производството на коноп в САЩ. С прототипите на Форд и Дицен все още можем да преобърнем автомобилната индустрия, базирана на изкопаеми горива, и да направим транспорта устойчив.