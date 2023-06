Чувството на глад може да е достатъчно, за да забави процеса на стареене

Р езултатите от скорошно проучване на изследователи от Мичиганския университет в САЩ предполагат, че чувството на ненаситен глад може да предизвика ефекта против стареене на периодичното гладуване. Всъщност животното съвсем не трябва да гладува.

„Успяхме да отделим онези ефекти от спазването на диети, които удължават живота, нещо, върху което изследователите са работили в продължение на много години“, казва физиологът Скот Плетчър.

„Усещането за липса на достатъчно храна е достатъчно.“

Периодичното гладуване се превърна в популярна практика през последните години, въпреки че на този етап доказателствата в подкрепа на ползите от него са ограничени и до голяма степен се основават на проучвания върху животни.

Работата върху плодови мухи (Drosophila melanogaster) и гризачи предполага, че ограничаването на калориите може да удължи продължителността на живота и да подпомогне доброто здраве. Но това са все още ранни теории, необходими са много повече изследвания, преди да се направят по-убедителни заключения - особено след като някои проучвания са дали противоречиви резултати.

За да изследват допълнително молекулярните механизми на гладуването, учените се обърнали отново към малката плодова мушица.

В миналото изследванията на плодови мушици са помогнали на учените да идентифицират множество невронни сигнали за глад и ситост в мозъка. Тези същества споделят 75 процента от същите свързани с гените заболявания като хората. Освен това метаболизмът им, както и мозъка имат полезни прилики с тези на бозайниците.

