Arcturus: Новият подвариант на COVID-19, който СЗО следи внимателно

И ндийският подвариант на COVID е вече у нас. Това е щам, който тръгва от Индия. Причинява конюктивит, особено при децата. Доказа се в област Смолян. Това каза проф. Тодор Кантарджиев пред NOVA NEWS.

По думите му подвариантът минава леко, може да се разболее цялото семейство от малките деца. "Характеризира се с възпаление на очите. Минава на 4-ия ден. Ваксините сега не предпазват от заразяване, а правят протичането по-леко. Обсъжда се хора с хронични заболявания и над 65 г. да си направят пореден бустер за подсилване на имунитета", подчерта той.



Според него COVID-19 ще намалее много рязко следващия месец, със затопляне на времето. "Хора с имунидефицити е добре да обсъдят дали и кога да си направят следващо убождане. През последницте седмици има ръст на случаите на COVID, вероятно се дължи на събиранията на закрито", посочи Кантарджиев. И допълни, че има три пъти повече случаи на варицела.

Подвариантът на COVID-19, XBВ. 1.16, е определен като „вариант под наблюдение“ от Световната здравна организация. Наричат го Arcturus.

Той е особено разпространен в Индия, където предизвика нарастване на инфекциите и върна задължителното носене на маски в някои части на страната.



Какво представлява Arcturus, новият подвариант на COVID-19?

Arcturus е открит за първи път в проба от януари и вече е регистриран в 29 страни, според Световната здравна организация. Това е подвариант на варианта Омикрон, който се появи в края на 2021 г. и замени делта като доминиращ вариант по света.



До края на февруари щамът Arcturus представляваше 0,21 процента от случаите по света. Месец по-късно се е повишиха до 3,96 процента, според данни на СЗО. В Съединените щати 7,2% от коронавирусните инфекции за седмицата, приключваща на 15 април, са от него, посочват от Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

СЗО определи XBB. 1.16 като „вариант под наблюдение“ на 22 март. Това означава, че вариантът има „генетични промени“, които биха могли да повлияят на неговите характеристики като вирус, като също е възможно да има „предимство в растежа“ спрямо други варианти, но епидемиологичното въздействие все още не е ясно. СЗО наблюдава седем варианта в няколко части на Съединените щати, включително версията BA.2 на Омикрон.

Според СЗО „вариантите под наблюдение“ се считат за по-малко опасни от „интересните варианти“, за които се предвижда или е известно, че са по-преносими или вирулентни, способни да избягват антитела. XBB. 1.5 щам, който в момента е най-разпространеният подвариант в световен мащаб, е описан като „интересен вариант“.

По-опасен ли е Arcturus?

Според СЗО Arcturus е подобен на преобладаващия XBB. 1.5 вариант, но има „една допълнителна мутация в шиповия протеин, която в лабораторни изследвания показва повишена инфекциозност, както и потенциално повишена патогенност“.



Въпреки че това може да означава, че може да се разпространи по-бързо, все още няма индикации, че ще доведе до по-тежки случаи.



„Виждали сме това в миналото“, каза в интервю Пол Хънтър, професор по медицина в Университета на Източна Англия във Великобритания. „Наблюдавате вируса, той има мутации, които трябва да го направят по-вирулентен, но в действителност не става точно така.“



Той обяснява, че имунитетът в Т-клетките на тялото представлява „една от най-големите защити“ и все пак „не се наблюдава еволюция в частите на вируса, които Т-клетките атакуват“, което означава, че въздействието на мутациите може да бъде ограничен. „Няма данни, че това е по-тежък щам, дори е възможно да е по-лек от предишните, но е твърде рано, за да бъдем сигурни. И това вероятно се дължи на имунитета.“



„Вероятно ще се превърне в доминиращ вариант за известно време в САЩ, Европа и повечето страни по света, но не мисля, че ще доведе до по-тежки инфекции, отколкото видяхме при последните вълни“, каза той.



Каква е ситуацията в Индия? И къде другаде се съобщава за Arcturus?

В Индия броят на случаите през последните седмици непрекъснато нараства, като в петък бяха регистрирани почти 50 000, според Министерството на здравеопазването на страната - в сравнение с 13 509 на 30 март.

Страната беше опустошена от вълна от инфекции, включващи делта варианта през 2021 г., която уби десетки хиляди хора. Напоследък случаите отново нарастват, което кара някои държави да въведат мерки за носене на маски. Миналата седмица федералният министър на здравеопазването също поиска от щатите да увеличат тестването на генома и да проведат симулативни тестове в болниците, според агенция Ройтерс.



Arcturus вече е заменил другите варианти в Индия, според мартенския доклад на СЗО. Въпреки това Мария Ван Керхов, технически ръководител на СЗО за COVID-19, каза в края на март, че „не сме забелязали по-тежко протичане при отделни индивиди или групи хора“.



Според уебсайта CoV-Spectrum, който използва данни на GISAID за проследяване на вариантите на COVID-19, XBB. 1.16 е открит в секвенирани проби от различни страни, включително Съединените щати, Великобритания, Канада и Австралия. Проследяването на CDC варианта показва, ниски нива на разпространение в повече от дузина щати, включително Калифорния, Колорадо, Делауеър, Флорида, Индиана, Илинойс, Айова, Мериленд, Мисури, Ню Йорк, Северна Каролина и Охайо.

„Изглежда, че се разпространява по-бързо от всеки друг вариант в момента, но това винаги се случва: идва нов вариант, разпространява се доста бързо за известно време, след това изчезва и за период от няколко седмици и после е заменен от следващия“, каза Хънтър.

Той добави, че предишни проучвания показват, че много хора са облагодетелствани от хибридния имунитет, който се получава от комбинация от предишни инфекции и ваксинация, което им предлага по-добра защита срещу по-тежкото боледуване „за доста дълго време, вероятно няколко години“, което означава, че дори и да се заразят с Arcturus или друг вариант, е по-малко вероятно да се нуждаят от болнично лечение.