Голямо ноходище на "бял водород" може да ни позволи да ускорим действията в областта на климата

К огато двама учени тръгват да търсят изкопаеми горива под земята в Североизточна Франция, те не очакват да открият нещо, което може да даде тласък на усилията за справяне с климатичната криза.

Жак Пиронон и Филип Дьо Донато, директори на изследователския отдел в Националния център за научни изследвания на Франция, оценяват количеството метан в земните недра на Лотарингския минен басейн с помощта на "първата в света" специализирана сонда, която може да анализира газовете, разтворени във водата на скалните образувания дълбоко под земята.

На няколкостотин метра по-надолу сондата откри ниски концентрации на водород. "Това не беше истинска изненада за нас", казва Пиронон пред Си Ен Ен. "Обичайно е да се намират малки количества близо до повърхността на сондажа. Но с навлизането на сондата навътре концентрацията се покачваше. На дълбочина 1 100 м тя е 14 %, а на 1 250 м - 20 %."

"Това е изненадващо", казва Пиронон. То показва наличието на голям резервоар от водород под земята. Те направили изчисления и преценили, че находището може да съдържа между 6 и 250 милиона метрични тона водород.

Това би могло да го превърне в едно от най-големите находища на "бял водород", откривани някога, казва Пиронон. Находката спомогна за разпалването на и без това трескавия интерес към този газ.

Белият водород - наричан още "природен", "златен" или "геоложки" водород - се произвежда по естествен начин или се съдържа в земната кора и се е превърнал в нещо като климатичен свещен граал.

При изгарянето на водорода се отделя само вода, което го прави много привлекателен като потенциален източник на чиста енергия за индустрии като авиацията, корабоплаването и производството на стомана, които се нуждаят от толкова много енергия, че е почти невъзможно да бъде осигурена чрез възобновяеми енергийни източници като слънцето и вятъра.

Но макар че водородът е най-разпространеният елемент във Вселената, той обикновено съществува в комбинация с други молекули. Понастоящем водородът за търговски цели се произвежда в енергоемък процес, почти изцяло захранван с изкопаеми горива.

Цветовете на дъгата се използват като съкращение за различните видове водород. "Сивият" се произвежда от метан, а "кафявият" - от въглища. "Синият" водород е същият като "сивия", но замърсяването, което нагрява планетата, се улавя, преди да попадне в атмосферата.

Най-обещаващ от гледна точка на климата е "зеленият" водород, който се произвежда с помощта на възобновяема енергия за разделяне на водата. Въпреки това производството му е все още маломащабно и скъпо.

Ето защо през последните няколко години интересът към "белия" водород - потенциално изобилен и неизползван източник на чиста енергия - се засили.

"Не сме търсили на правилните места"

"Ако ме бяхте попитали преди четири години какво мисля за естествения водород, щях да ви кажа "о, той не съществува", казва Джефри Елис, геохимик от Геоложката служба на САЩ. "Водородът е там, знаем, че е наоколо", казва той, но учените са смятали, че големи натрупвания не са възможни.

След това научава за Мали. Вероятно тази западноафриканска страна е катализаторът на сегашния интерес към белия водород.

През 1987 г. в село Буракебугу работник от сондажната фирма остава с изгаряния, след като неочаквано се взривява кладенец, когато се навежда над ръба му, докато пуши цигара.

Сондажът бързо е запушен и изоставен до 2011 г., когато е отцепен от петролна и газова компания и според съобщенията е установено, че от него се добива газ с 98% съдържание на водород. Водородът е използван за захранване на селото и повече от десетилетие по-късно той все още се произвежда.

Когато през 2018 г. излиза проучване за кладенеца, то привлича вниманието на научната общност, включително и на Елис. Първоначалната му реакция е, че трябва да има нещо нередно в изследването, "защото просто знаем, че това не може да се случи".

След това настъпва пандемията и той има свободно време, за да започне да търси. Колкото повече четял, толкова повече осъзнавал, че "просто не сме го търсили, не сме търсили на правилните места".

Последните открития са вълнуващи за Елис, който работи като петролен геохимик от 80-те години на миналия век. Той е свидетел на бързото развитие на индустрията за добив на шистов газ в САЩ, което предизвика революция на енергийния пазар. "Сега," казва той, "се намираме в период, който според мен вероятно е втора революция."

Белият водород е "много обещаващ", съгласи се Изабел Морети, научен изследовател в Университета в Пау и Пай дьо л'Адур и Университета в Сорбоната и експерт по белия водород.

"Сега въпросът вече не е за ресурса... а къде да се намерят големи икономически резерви", казва тя.

Множество стартиращи дружества

Десетки процеси генерират бял водород, но все още има известна несигурност за това как се образуват големи природни залежи.

Геолозите са склонни да се фокусират върху "серпентинизацията", при която водата реагира с богати на желязо скали, за да произведе водород, и "радиолизата" - разграждане на водните молекули, предизвикано от радиация.

Находища на бял водород са открити по целия свят, включително в САЩ, Източна Европа, Русия, Австралия, Оман, както и във Франция и Мали.

Някои от тях са открити случайно, а други - чрез търсене на следи, като например особености в ландшафта, наричани понякога "приказни кръгове" - плитки, елипсовидни вдлъбнатини, от които може да изтича водород.

World's largest white hydrogen deposit found in France



From a mission on methane to hydrogen discovery#WhiteHydrogen found accidently by geologists on the hunt for fossil fuels. As members of the @GeoRessources of @Univ_Lorraine & @CNRS

via @wef

https://t.co/6DgjP6Va2N pic.twitter.com/8V6R10Bvxg