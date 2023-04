Да върнем младостта: Учени с откритие за стареенето

М еждународен екип от изследователи е открил маркери за биологично стареене, които изглежда се увеличават след стресови събития като сериозна операция, бременност или инфекция, и след период на възстановяване се връщат към изходните нива преди стресовите фактори.

Забавянето, какво остава за обръщането, на процеса на стареене е нещо като несбъдната мечта на медицинските и здравни предприемачи.

Все по-голямото ни разбиране за естествената пластичност на ДНК, към която се добавят или премахват химически маркери, променяйки начина, по който се проявяват гените, е примамливо изследване в областта.

Тези така наречени епигенетични промени могат да отразяват начина на живот на човека - като недохранване, инфекция или стрес в детството или по-късно.

Stress Biologically Ages Us, But New Research Says It Could Be Reversible https://t.co/GGhLYo2T4b