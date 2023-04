Мистериозни „загадъчни“ молекули от зомби клетки, могат да стимулират стареенето

К летките на стареене се подлагат на мистериозен процес, наречен "загадъчна транскрипция" и учените вече смятат, че знаят защо.

„Зомби клетките“, които дебнат в тялото и допринасят за заболявания, свързани с възрастта, създават малки, странни молекули, които не се виждат в нормалните клетки. Точната функция на тези "загадъчни" молекули остава загадка, но сега учените смятат, че може би знаят защо зомбитата ги изграждат на първо място.

