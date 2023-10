Х премахна заглавията от новинарските статии

С оциалната медия X, която е собственост на Илон Мъск премахна заглавията от новинарските статии, споделени от потребителите, с което вероятно ще влоши още повече отношенията си с медийните групи, предаде АФП.

Магнатът отдавна се бори срещу "наследените медии" и твърди, че X е по-добър източник на информация.

Въпреки това той заяви, че последната промяна е по "естетически" причини - новините и другите връзки сега се появяват само като снимки без придружаващ текст.

I almost never read legacy news anymore.



What’s the point of reading 1000 words about something that was already posted on 𝕏 several days ago?