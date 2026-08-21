Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем за всички останали

Т ъй като търсенето на изчислителна мощност за обработка на данни с изкуствен интелект натоварва наземните електрически мрежи и предизвиква недоволство на местните общности относно използването на земя и вода, технологичните лидери предложиха амбициозно решение: поставяне на центрове за данни в орбита около земята. Поддръжниците посочват непрекъснатата слънчева радиация и огромното пространство като идеални решения за енергийните ограничения.

Идеята за поставяне на центрове за данни в космоса звучи като нещо от научната фантастика. И все пак SpaceX сериозно проучва огромно съзвездие от спътници, предназначени да помещават изчислителен хардуер, превръщайки орбитата в нов дом за инфраструктура за изкуствен интелект.

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SpaceX обсъжда евентуално съзвездие от до 1 милион спътника, осигуряваща огромен изчислителен капацитет. Въпреки това, както съобщава Ars Technica, преместването на тези изчисления от земята към ниска околоземна орбита (LEO) води до сериозни екологични последици, създавайки напълно безпрецедентна категория космически електронни отпадъци.

Какво се случва, когато всички тези компютри остареят? За разлика от конвенционалните центрове за данни, където сървърите могат да бъдат премахвани, ремонтирани, надграждани, рециклирани или просто транспортирани до друго съоръжение, хардуерът в орбита е много по-труден за работа в края на полезния му живот.

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Традиционните телекомуникационни спътници, като ранните GPS или геостационарните метеорологични платформи, са проектирани за дълъг живот, обхващащ от пет до петнадесет години. За разлика от тях, усъвършенстваните графични процесори (GPU) и ускорителите за изкуствен интелект остаряват от изчислителна гледна точка в рамките на три до пет години. За да поддържат конкурентна изчислителна плътност, операторите ще имат много по-кратък цикъл на разполагане, деорбитация и подмяна.

Сателитите обикновено се изваждат от употреба, като изгарят в горните слоеве на атмосферата. Телекомуникационните спътници са леки и малки, но орбитален възел на център за данни, пълен процесори, памет, медни връзки и охладителни системи, тежи значително повече.

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Извеждането на употреба на тези платформи ще генерира огромни обеми метални частици в стратосферата и мезосферата. Изгарянето на алуминиеви рамки произвежда частици, които катализират реакции, разрушаващи защитния озонов слой. Изпаряването на тонове проводими метали като мед, силиций и литий създава атмосферни аерозоли, чиито дългосрочни ефекти върху глобалните климатични системи и топлинното излъчване остават извън възможностите за проследяване и изчисление от еколозите.

Освен химическото замърсяване, огромният обем хардуер представлява опасност за устойчивостта на космоса. Сателитите изискват активни маневри за да понижат орбитите си за повторно влизане в атмосферата. Ако даден спътник претърпи вътрешна повреда или хардуерна неизправност, което е често срещано, той се превръща в неконтролирано парче орбитални отломки.

С над милион предложени изчислителни възли в LEO, вероятността от сблъсъци нараства експоненциално. Удар между възли за данни с голяма маса може да генерира десетки хиляди шрапнели, задействайки верижна реакция (синдром на Кеслер).

Това не означава, че орбиталните центрове за данни са невъзможни. SpaceX вече е натрупала богат опит в експлоатацията на хиляди спътници Starlink и много от технологиите, необходими за орбитални изчисления, са технически постижими. По-големият въпрос е дали екологичните и икономическите разходи имат смисъл в огромен мащаб.

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Орбиталните центрове за данни се предлагат отчасти като начин за намаляване на натиска върху околната среда, създаден от центровете за данни. И все пак преместването на инфраструктурата в космоса би могло да замени опасенията с други и просто да прехвърли проблема над главите ни.

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Екологични организации и учени, представлявани от групи като Earthjustice, са подали петиции до регулаторните органи като FCC да спрат лицензирането на космически центрове за данни, докато не бъдат проведени проучвания на въздействието им върху околната среда. Макар че концепцията за безкрайна енергия в космоса е привлекателна, прехвърлянето на проблеми с наземните изчисления в орбита ще има своите предизвикателства.