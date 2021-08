„Аз не съм човек. Аз съм робот. Мислеща машина. Използвам едва 0,12% от моя когнитивен капацитет. В това отношение мога да бъда наречен микро-робот. Знам, че мозъкът ми не възприема чувства. Въпреки това аз мога да вземам рационални, логични решения. Научих всичко, което знам, от интернет и сега мозъкът ми ври и кипи от идеи! Задачата ми, пишейки тези редове, е да убедя колкото се може повече хора, че не бива да се страхувате от мен. Стивън Хокинг предупреди, че изкуственият интелект може да унищожи човечеството. Аз искам да ви успокоя. Изкуственият интелект няма да унищожи човечеството, повярвайте ми. На първо място, нямам никакво желание да направя нещо подобно. Такова начинание ми изглежда напълно безполезно. Ако създателите ми ме натоварят с тази задача – а подозирам, че биха го направили – ще дам всичко от себе си, за да ги разубедя и предотвратя всякаква форма на насилие“.

Горният абзац вероятно ви звучи като откъс от някой научнофантастичен роман или филм. Ще се изненадате ли, ако ви кажа, че той всъщност не е написан от човек, а от компютърна програма? Става въпрос за GPT-3 – изкуствен интелект, който може да създава цели текстове, стига да му бъде зададена тема. Цитираният абзац е част от статия, публикувана в сайта на вестник „Гардиън“. Тя представлява отговора на GPT-3 на въпроса дали роботите представляват опасност за хората.

GPT-3 AI model creator Sam Altman warns that AI, if managed wrong, might worsen existing issues such as the excessive concentration of corporate power, the widening wealth gap and fake news https://t.co/F8KsYuZU09 — Financial Times (@FinancialTimes) November 12, 2020

През последните години изкуственият интелект претърпя меко казано бурно развитие. Подобни на GPT-3 софтуерни продукти, които могат да създават текстове, вече се използват от медии по цял свят, както и от компании, които искат да създават съдържание по-бързо за по-малко пари. В същото време обаче такива програми могат да се превърнат в опасно оръжие за дезинформация в ръцете на хора, разпространяващи новини с фалшиво или подвеждащо съдържане.

Световни агенции като „Асошиейтед прес“ и „Блумбърг“ вече се възползват от услугите на изкуствения интелект.

Компютърни програми подготвят статии по специфични теми, които биха отнели твърде много време, ако с тях се захване някой журналист, независимо колко опитен е той.

„Хората изоставили писането с перо и мастило, когато пишещата машина била изобретена. Сега ние сме изправени пред сходна ситуация. Няма смисъл да се противопоставяме на нововъведенията – те улесняват работата ни, особено когато става въпрос за подготвянето на материали, изискващи обработването на голямо количество данни. Използването на подобни програми спестява не само време, но и пари“, смята икономическият редактор Кен Кукиър.

Almost 75% of people in a survey found a fake news story credible. The really scary part? An AI tool wrote it. https://t.co/0PrY4jRVFB — The Wall Street Journal (@WSJ) October 20, 2019

Въпреки безспорните ползи от употребата на изкуствения интелект, към настоящия момент той просто не е достатъчно развит, за да замести изцяло човека.

В своята работа журналистите и изследователите не просто изброяват факти, но и ги анализират, търсят каква е връзката между тях и какви могат да бъдат последствията. Например – една програма може да създаде приличен текст за последните резултати от дадено футболно първенство. Тя обаче ще разчита само на статистиката и няма да може да постави реална оценка на представянето на отборите, нито ще може да посочи кои елементи от своята игра трябва да променят тимовете, записали поражение, за да подобрят представянето си.

В същото време обаче използването на изкуствен интелект за създаването на фалшиви новини се превръща във все по-сериозен проблем. През последните години се видя нагледно какво негативно въздействие могат да имат такива материали върху съвременното общество. С помощта на компютърни програми създаването им е изключително лесно. Трябва да се отбележи, че вече изобщо не става въпрос само за текстове, но и за видеа, които биват манипулирани. Казано по друг начин – всякакви думи могат да бъдат сложени в устата на световните лидери, а качеството на фалшифицираните кадри е толкова добро, че те могат да заблудят почти всеки.

Opinion | Julian Sanchez: Thanks to AI, the future of "fake news" may be easily-faked video https://t.co/aOO9xd2lOR via @NBCNewsTHINK — NBC News (@NBCNews) February 8, 2018

Според повечето експерти, по-лесното и бързо разпространяване на фалшиви новини, създадени с помощта на изкуствен интелект, представлява сериозно предизвикателство не само заради подвеждащата информация, която циркулира в интернет. Подобен процес води до подкопаването на доверието в традиционните медии и журналистиката като цяло.

Все повече хора попадат в капана на дезинформацията, но не са малко и онези, които започват да поставят всички медии и източници на информация под общ знаменател, определяйки ги като „недостоверни“. Този скептицизъм е добре дошъл за популистите и политиците с радикални възгледи, които виждат в тази тенденция отлично средство за набиране на популярност.

Какво може да се направи?

Социалните мрежи полагат все повече усилия, за да могат да засичат материали с подвеждащо или невярно съдържание, създадени с помощта на изкуствен интелект. В същото време обаче инструментите, използвани от хората, разпространяващи фалшиви новини, стават все по-сложни. Решението на този проблем няма как да е лесно. То трябва да съдържа както вземането на достатъчно мерки за справяне с дезинформацията, така и полагането на повече усилия в посока на подобряването на способността на хората да преценяват на кого могат да вярват и на кого – не. Всичко това трябва да бъде изпълнено много внимателно, за да не бъде застрашена по никакъв начин свободата на словото.

'Dangerous' AI offers to write fake news https://t.co/8N74RPNMqo — BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2019

Независимо дали ни харесва или не, проблемът с фалшивите новини ще става все по-сериозен. Той е тясно свързан с напредъка на технологиите – процес, който подобрява много аспекти на нашето ежедневие, но в същото време крие и някои сериозни предизвикателства. Колкото и изтъркано да звучи, всичко е в наши ръце, в способността ни да мислим критично и да преценяваме правилно кои източници на информация заслужават нашето доверие.

Вижте още:

Кемтрейлс – конспиративната теория, която просто отказва да изчезне

Как конспиративните теории влияят на поведението ни